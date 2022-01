Veliki preokret: Jelena Karleuša od Duška zahtijeva jednu stvar, da li će on ispuniti njenu želju?

Kada neko pomene Božić, uglavnom su prve asocijacije na ovaj praznik porodica, mir, sreća i blagostanje, no u domu porodice Karleuša – Tošić ove godine došlo je do neočekivanih turbulencija, a pojedini mediji naveli su da je došlo i do fizičkog obračuna među supružnicima, prenosi gloria.

Od tada, njihov brak glavna je tema, ne samo domaćih, već medija u regionu, a čitavu situaciju okružuju brojne spekulacije, te se za sada ne može reći sa sigurnošću kakav nas ishod očekuje.

No, kako poslovni angažmani popularne pevačice ne smeju da trpe, ma koliko napeti odnosi u porodici bili, Karleuša je od svog supruga zahtevala da sa njom otputuje u Dubai, gde sledećeg vikenda ima nastup, te da na luskuznoj destinaciji pokušaju da izglade nesuglasice.

– Mogu da vam kažem da su se strasti smirile. Ponovo je sve u redu. Tenzija koja je postojala prethodnih dana polako se zaboravlja. Jelena se priprema za nastup koji ima u UAE i imala je želju da sa njom pođe i Duško. Zasad nije poznato da li će Duško krenuti sa njom na put, ali on svakako ide na odmor u Dubai sa decom, tradicionalno u februaru. Ova situacija, koja nimalo nije sjajna, dosta ih je poremetila, ali koliko vidim, shvatili su da od svađe nema ništa i da sve može da se reši mirnim putem. Oboje su bili jako napeti, ljuti jedno na drugo, a naslednice su uspele da ih smire na pravi način. Proći će i to. Izdržali su oni mnogo veće brodolome. Svima je žao što se to dogodilo i što su nadležni organi morali da intervenišu na najradosniji hrišćanski praznik – objašnjava blizak porodični prijatelj za Kurir.

Kako dalje navodi, od razdova za sada nema ništa, te će i Jelena i Duško dati sve od sebe poljuljane odnose da učvrste.

– Jelena daje sve od sebe da spase brak. Ni jedno ni drugo ne pominju razvod. Smatrala je da je najbolje da zajedno otputuju u Dubai. To bi bila savršena prilika da se stvari dovedu u red, ali videćemo da li će doći do zajedničkog putovanja jer je Dušku izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od trideset dana. Karleuša putuje u sredu i najverovatnije će se zadržati oko desetak dana. Ovaj nastup joj je veoma važan. Ta žena je mnogo toga ponela na svojim leđima, ali su joj posao i porodica na prvom mestu. Mi prijatelji smo uvereni d abi ih ovo putovanje ponovo zbližilo – zaključio je njihov prijatelj koji je insistirao da ostane anoniman.

