DAVID DRAGOJEVIĆ ŠOKIRAN VEZOM CARA I DALILE! Dejanov brat BIJESAN: IMAM SVAŠTA DA KAŽEM!

Peta sezona rijalitija ‘Zadruga’ zahuktala se brže nego što su mnogi mislili, iako važi ‘zlatno pravilo’ da se tek poslije Nove godine klupko odmotava, ovog puta se dogodilo nešto što niko nije očekivao i to mnogo prije Nove godine.

Naime, brak Dalile i Dejana Dragojevića doživio je svoj krah i to ni manje ni više, nego zbog ‘opasnog’ momka iz Crkvenice, Filipa Cara. Dalila je burmu skinula, a sinoć, na zaprepašćenje mnogih, ponajviše Dejana kome se i obratila direktno, rekavši da više nije njegova supruga, te da se osjeća slobodno da radi šta god poželi i da je brak koji postoji samo na papiru u tome neće spriječiti, a svoje riječi je opravdala nekoliko sati kasnije kada je ozvaničila svoju vezu sa Filipom poljupcem ispod pokrivača i srećom koji nije mogla, a nije ni pokušala da sakrije.

Iako je upravo Dalila ta koja je Dejana odvojila i posvađala sa bratom Davidom i majkom Biljanom, oni su mu bez obzira na sve podrška, a David danima i na društvenim mrežama pruža podršku i ističe da je porodica uz njega maksimalno, a na svom Instagram profilu je podijelio fotografiju njega i Dejana uz pjesmu Zorice Brunclik ‘Rođendana dva.’

– Ne želim još ništa da komentarišem. A imao bih svašta da kažem – rekao je David za Pink.rs kratko, a u svom prethodnom intervjuu, tadašnju snajku nije ni malo štedio, ne nadajući se da će se sve završiti ovako.

View this post on Instagram A post shared by David Dragojevic Official (@david__dragojevic)

– Dalila Mujić…. Klasična manipulatorka, osoba koja sjedi na dvije stolice trenutno, Dejana drži na kvačilu, jer nije sigurna 100% za drugu stranu. To su njihovi bračni problemi koje oni treba da riješe, znaju šta rade, oni se igraju rijalitija koji može ih koštati braka! Mene to ništa ne interesuje, samo da mi majku ne uzima usta. Jer jedina poruka koju je Dalila poslala mojoj majci jeste da zaboravi da ima sina, samo zato sto je mama rekla da nije znala da su se vjenčali iako je Dalilina porodica znala sve! Sada prebacuje priču na Dejana kako je njoj teško, nikada od nas se niko nije oglašavao, stalno potenciraju priču i idu u rikverc, ali onako kako njima odgovara, vidljivo da je Dejan sluđen, a ona tačno zna šta radi, šta priča, kod koga ide… Proračunata! Već od prethodnih rijalitija moja porodica je izložena blaćenju i lažima, od njihove strane i na taj način žele od sebe da naprave žrtve. Ne znam čemu to, kada nikada niko od nije pokušao da im rasturi brak – rekao je David tada.

Facebook komentari