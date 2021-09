“Prije 15 dana sam bio kod Fute, jednu stvar nije ispuštao iz ruku” – Žika iz “Zane” otkrio šta se dešavalo posljednjih dana u domu Marine Tucaković

– Saradnja s Marinom je veliko, životno iskustvo. Ona zemlja i region su puno izgubili time što njen nema više, u to sam siguran. Njeni tekstovi će faliti svakome ko se bavi muzikom. Ono što je ostavila je neuništivo, ostaće za sva vremena, zbog toga sam onako i zadovoljan, to je cilj svakog umjetika, da iza njega ostane nešto. Iza nje će ostati mnogo toga. Žena je napisala blizu 6.000 tekstova. Sudbina je odredila taj naš susret jer smo mi bili mlad bend koji je dobio neku šansu u Radio Beogradu da snimi demo snimak. Ona je ušla sa nekim producentom, poslušala to nekih 10 minuta i dala mi telefon, rekla: “Dođite Radovan i ti sutra u 11 kod mene”. Otišli smo, upoznali njene roditelje, čika Ljubišu i tetka Anicu. Rekla nam je da moramo da radimo na stvaranju pesama na neki drugi način. Kakav je to način, pa da sednemo i uporno pravimo pjesme, a ona da bude tu uz nas. Ona je praktično pravila nama ručak, to je živa istina, to je svaki dan bilo, mjesecima. Zavučeni u moj stan smo napravili brdo pjesama, a ona je samo bacala ono što joj se nije dopadalo i odmah prihvatala te harmonije i melodije koje su joj se učinile interesantne. Kako bih rekao, bili smo i porodično vezani, djeca su nam se družila, posećivali smo se.

– Futa njen životni saputnik je došao da zamjeni Igora Jovanovića gitaristu mog koji je bio u vojsci, krenuo je sa nama na turneju, i tu su se i upoznali. Mislim da je tu buknula ljubav i emocije između njih dvoje. Tako je to bilo, morali smo da nađemo novog gitaristu i došao je on koji je fantastičan instrumentalista, mislim da je jedan od najboljih gitarista koje ovaj region ima. Prije 15ak dana sam bio kod njega, a on drži gitaru i prebira po njoj dok pričamo, ne ispuštta je iz ruke. Ponosan sam na njega koliko se Marini našao u najtežim momentima, koliko je pokazao da je to jedna životna ljubavna priča između njih. Nadam se da će Laća i on da se oslone jedan na drugoga, prvi dani su najteži. Sad nema Marine, nema ko da skuha dobru klopu, ona je ozbiljan kuhar bila. Recimo, radi tekst, ja dođem, a ona stoji za šporetom, pored su olovka, sveska i diktafon, i sluša pesmu, radi tekst. To su te neke male tajne njene bile, bila je stub čitave porodice.

– Milošev odlazak je nju potpuno poremetio, ali opet, takav borac da je krenula dalje, čak možda više nego što je prije radila. Ona je kompleksna ličnost bila, to se rijetko rađa, velika je bila, intelektualac sa Ekonomskim fakultetom.

– Pokazalo se kolika podrška joj je Futa kroz sve ove godine kad ju je bolest uhvatila. Uspio je da nađe snagu, a korona ga je dva puta hvatala… Život je to, Marina nema šanse da ode, fizički da, duhovno ne, piše Blic.rs.

