Aco Pejović žestoko kritikovao Zvezde Granda: “Ne mogu da gledam to omalovažavanje klinaca”

Aco Pejović (49) uglavnom ne želi da komentariše rad kolega i sa većinom muzičara je u dobrim odnosima, ali ovog puta progovorio je o popularnom šou-programu Zvezde Granda.

– Više mi je preko glave posla, rekao sam sebi da moram da idem na odmor. Umoran sam. Vidim da sve zatvaraju i moguće da će se dosta stvari promijeniti u narednim danima, najviše bih volio da idem u Italiju ali vidjećemo. Velika je i Srbija, ima svašta da se obiđe, možda sa suprugom odem da obilazimo Srbiju i manastire – rekao je Pejović.

Pjevač je za za film “Toma” otpjevao pjesmu koja “prijeti” da postane veliki hit, a sada priča kako je bilo sarađivati sa Draganom Bjelogrlićem i Željkom Joksimovićem.

– Raditi sa Bjeogrlićem i Joksimovićem je velika čast, oni su veliki profesionalci. Zaista sam presretan što sam imao priliku da sarađujem sa njima. Željko je profesionalac kao i svi mi, strog je ali sam i ja strog, ako nešto ne valja mora opet da se uradi. Mi smo dobri prijatelji dugo godina, tako da je bilo super – objasnio je pjevač.

Za kraj, Aca da prokomentariše dolazak Svetlane Cece Ražnatović u “Zvezde Granda”.

– Ne pratim taj program, ja rijatilije ne volim, a za mene je to rijaliti. Uz dužno poštovanje ja ne mogu da gledam to omalovažavanje klinaca i sve to, to se meni lično ne dopada, ne želim to da gledam. Drago mi je što je Ceca ušla, ona je moje srce, ako ona sebe vidi u tome, super – rekao je Pejović, prenosi Alo.

