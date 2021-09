U kakvom su sada odnosu Anabela i Luna? Jedan detalj ih je odao!

No, sve se to promijenilo kada je Luna uplovila u vezu sa Markom Miljkovićem, koja je bila do jednog trenutka veoma burna.

Anabela se nije slagala sa kćerkinim izborom, ali ga je prihvatila. Iako Marko i ona nemaju neku pretjeranu komunikaciju, pjevačica je uvijek tu uz kćerku, pogotovo otkako joj je podarila unuku.

Iako se spekulisalo da je ponovo dolazilo do svađa među njima, jedan detalj ih je odao da se njih dvije zapravo odlično slažu.

Luna je na svom nalogu na Instagramu objavila kratak snimak sa mamom iz kafića, a sudeći po njihovim izrazima lica, sve je u najboljem redu, piše 24sedam.rs.

