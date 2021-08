Tea Tairović objavila fotografiju iz teretane, muškarci “ne trepću”

Ipak, jedno je sigurno, a to je da je zbog njene nove fotke sa treninga nekoliko pripadnika jačeg pola u komentaru napisalo da “ne trepću zbog onoga što vide”, a naročito zbog Teine bujne pozadine.

Uske helanke maksimalno su naglasile pjevačicine obline po kojima je i prepoznatljiva, jer za razliku od mnogih koleginica ne teži ka tome da bude što mršavija.

No, i na ovoj Teinoj objavi mogu se pročitati na desetine komentara koji se tiču njenog intimnog snimka sa nekadašnjim partnerom, koji je završio na sajtovima za odrasle.

Tea je, podsjetimo, istakla da je snimana bez da je znala, te da je izvjesni muškarac iz osvete video objavio na pomenutim platformama.

“Mogu priznati, sa negativnim komentarima se nosim bolje nego što sam očekivala. Mislila sam da neke stvari nikada neću preživeti, ali sada se ne obazirem jer ono što ne vidim, to kao da ne postoji. Ne čitam negativne poruke ili komentare, čim vidim da sadržaj može da me povredi ili iznervira, to preskočim” rekla je Tea kada je upitana kako reaguje na komentare povodom pomenutog materijala.

“U najtežim trenucima uz mene je najviše bila porodica. Sa kolegama se ne družim, a oni nisu dužni da me tetoše, hvala im na svakoj lepoj reči” poručila je pjevačica. prenosie “Nezavisne“.

