OGLASILA SE SEVERINA: ŽENE POD BURKAMA I IZA ZAVJESA – OD AFGANISTANA DO HRVATISTANA

Sestre i braćo,

afganistanske djevojčice i žene napuštene su od svijeta! Pravo na slobodu, obrazovanje i izbor oduzeto im je preko noći. Stjerane su u kuću i obučene u burke. Svi veliki ‘svjetski frajeri’ okrenuli im leđa, ostavili ih na milost i nemilost muške svjetine. I? I nikome ništa. Ne dopustimo da se zaboravi i prihvati! Znam da ne možemo mi puno. Možemo ponavljati, pisati, prozivati i apelirati…

A možemo i pomoći nekoj ženi u svojoj sredini. Kako? Tako da ju saslušamo. Pažljivo, tako da ju čujemo. To je, pripremajući svoj istraživački serijal za @portal_halter, napravila Jelena Jindra, novinarka redakcije kulture HRT-a, vrijedna, iskusna i obrazovana žena. Njezina istraživačka priča, a razgovarala je s više od 40 žena, nije ništa manje jeziva od one s početka priče. Znate li koliko je sakrivenih žena iza zavjesa hrvatskih ‘toplih domova’? Lažno optuživanih, prozivanih, izopačavanih, izvrgavanih raznim teorijama, govorkanjima i podsmijehu. U pozadini svega je jedan krak Bandićeve hobotnice, dobro ustrojene i umrežene organizacije preko koje moćni mužjaci ženama oduzimaju djecu. U tome im pomaže posebno jedna Poliklinika. prenosi “Hayat“.

Vjerujte, nije paranoični umišljaj, još manje moj. To je javni pogovor o kojem sam i osobno govorila i upozoravala. Jer ga proživljavam već gotovo 8 godina. Sada umjesto da, kako se to gordo kaže ‘institucije obave svoj posao’, napadnuta je glasnica, novinarka Jelena i to sa svih strana: ispravci, demantiji, napadi ili ignoriranje priče u drugim medijima.

Ovo je prava istraživačka priča i molim vas pročitajte kako mreža institucija koje bi trebale brinuti o djeci – djecom ‘trguju’. Svi su tu: centri za socijalnu skrb, pravni skrbnici, škole, sudovi, vještaci… i, naravno, moćni očevi koji se skrivaju iza sasvim određenih udruga, kako piše Jindra.

Moj apel vama je: pročitajte Jelenine članke, okrenite se oko sebe, vidite sto se događa vašim susjedama, prijateljicama, znanicama, članicama obitelji. Ne bježite jer su vam možda naporne, već pomozite ako možete! Makar ih saslušajte….

Ovo je i moj apel institucijama i medijima… Istražite te priče (linkovi u storiesima).

