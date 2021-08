ONA ĆE DONIRATI BUBREG MILICI: Odlučila da NEPOZNATOJ djevojci spasi život, evo ko je djevojka o kojoj danas svi pričaju

Njen donor je Raisa Lošić, koja je danas otputovala sa njom, piše Republika.rs.

Milica i Raisa su obje spremne na ovaj korak, kako bi Milica ozdravila što prije.

– Mnogo sam srećna, zato što napokon se ostvarilo sve za šta sam se borila, i uz pomoć dobrih ljudi i uz pomoć Raise koja želi da mi pomogne, i dala mi je šansu da živim, poklonila mi je dio sebe, to je nešto najhumanije što postoji – izjavila je Milica za Republiku, sa čim se složila i Raisa.

Raisa Lošić je inače djevojka koja je 1995. godine izbjegla iz Knina, a po dolasku u malo selo pored Pančeva, odlučila je da postane donor organa, što je i uradila 2016. godine.

Ona je ispričala i kako je stupila u kontakt sa Milicom Adamović.

– Došla sam u selo u blizini Pančeva, ali posljednjih godina sam u Beogradu. Dobrovoljni donor sam od 2016. godine, imam donorsku karticu, nikome nije trebalo do sada, meni se nije ništa desilo da bi se iskoristili na drugi način, ali došao je i taj trenutak. Ja sam to prvo vidjela kao klip online portala, pa sam vidjela priču na Instagramu, kontaktirala sam je, poslije toga sam zamolila stranicu na kojoj sam vidjela da me spoje sa njom, Milica me je pozvala i to je to – ispričala je Raisa.

Milica je dodala da je veoma srećna što se ovo dešava i da vjeruje da će sve da bude kako treba.

Podsjetimo, Milica je prije devet dana rekla da, među ljudima čije je analize poslala ljekarima u Tursku, postoji jedna osoba koja je kompatibilna.

Milica će sa potencijalnim donorom u Istanbulu uraditi sve analize kako bi se utvrdilo da li operacija može da se izvrši i ako sve prođe u najboljem redu, transplantacija će biti obavljena.

