DUŠAN JOJ JE ČAK I OVO ZABRANJIVAO: Prijatelj otkrio jezive detalje braka Tanje Savić

Tanja Savić je poslije godinu i po dana borbe dobila starateljstvo nad sinovima Maksimom I Đorđem, a otkada je u javnost dospjela informacija da ih je otac Dušan Jovančević samoinicijativno odveo u Australiju, počeli su i da isplivavaju u javnost detalji njihovog odnosa i braka.

Iako se već u nekoliko navata govorilo da je Dušan dominatan u njihovom braku te i da kontroliše pjevačicu, čini se da su sve maske pale nakon što su se konačno rastali. Tanja je nekoliko puta istakla da je srećna što je najzad slobodna da odlučuje o svom životu

“Jedna vrata se zatvore, pa se druga otvaraju. Put ka slobodi je težak put, ne dozvolite da vas iko koči u svojoj sposobnosti da živite život, da radite ono što volite, da volite vaše bližnje. Pokidajte sve lance koji vas stežu godinama i otrgnite se iz tog zla!”, poručila je ona nedavno a sada je njen prijatelj Bane Đokić u razgovoru za”Informer” otkrio šta je Tanja u braku doživljavala.

Dušan, inače, ima svoj novac iz Australije, ali je sve čuvao. Govorio je da mu ne pada na pamet da troši svoj novac u Srbiji i da će da odvede Tanju u Australiju ako ovdje ne napravi nikakvu karijeru, rekao je on i dodao

“Zabranjivao joj je da se druži sa kolegama, čak i kontakt sa roditeljima i rođenom sestrom. Nije imala hrabrosti da se skloni od njega. Optužio me je da sam uzimao njene pare od Jutjuba. Naravno da to nisam radio. Prekinuli smo da se družimo upravo zbog njega, jer joj je on sve branio”, zaključio je Bane.

