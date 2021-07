“GDJE JE TU PRAVDA”, KARLEUŠA SINOĆ PRED MEDIJIMA PROGOVORILA O SADIKU: Evo šta je poručila

Pop pjevačica Jelena Karleuša nastupila je sinoć na beogradskom splavu Port, pjevajući prvi put uživo za beogradsku publiku otkako su prošle godine zabranjena okupljanja zbog pandemije. Na splavu se stvorila velika gužva, što svjedoči o tome da se publika uželjela provoda, muzike i druženja.

Ekipa portala “Srbija Danas” iskoristila je priliku da porazgovara sa Jelenom o aktuelnim temama.

Ona je smesta priznala da joj je beogradska publika veoma nedostajala, kao i nastupi uopšte.

– Odlično sam! Drago mi je što sve počelo da živi i radi! Uskoro će i novi album, do kraja ljeta, pa i veliki koncert. Mislim da će to biti nešto što će pomjeriti granice – rekla je Karleuša u razgovoru sa novinarima.

Jedna od neizbježnih tema bio je i skandal koji se dogodio poslije finala “Zvezda Granda” u vezi sa finalistom Sadikom Hasanovićem, kada su u centar pažnje javnosti dospjeli snimci na kojima on u grupi “Sateliti”, kao dječak, sa ocem pjeva pjesmu posvećenu Naseru Oriću.

– Ne znam šta je bila reakcija Granda. Sadik je to uradio sa 12-13 godina, i smatram da neko ko je naučen, sa 12-13 godina, da je neka osoba heroj njegovog naroda ne može da bude kriv ni za šta. On se rodio poslije svih ratova. I ovdje mi učimo našu djecu da su ljudi koji su ubijali u ratu heroju, isto tako i u Bosni. Gdje je tu pravda? U stvari, nema pravde! To su sve zločinci, ja da vam kažem. Sve su to ljudi koje treba da izbrišemo gumicom. Balkan treba da krene naprijed. Dosta je priče o ratu. Ne trujmo više djecu. Dosta rata, dosta mržnje, dosta podjela! – rekla je Karleuša.

