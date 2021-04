Đulkica Sakić tvrdi: “Sinan nije bio Rom”

Romi su porijeklom iz sjeverozapadne Indije. Hiljadama godinama migrirali u Aziju, Sjevernu Ameriku i Evropu. Nastanjeni širom svijeta, tamnoputi, niski rastom, crne kose – Rom. To je zapravo i prevod riječi Rom. Muzikalan narod, većina profesionalni muzičari, narod koji u krvi nosi muziku i ples. Njihova himna je pjesma „Idem, idem“ (Dželem, dželem). Ljudi koji su svoju kulturu, navike i običaje prenosili živom rječju, pjesmom, pa su zbog toga i posebni.

Romski velikani

Niti jedan Rom nije osuđivan za ratne zločine. Imaju svoju vjeru koju su poprimili od mjesta gdje su naseljeni. Turski Romi, vlaški, pravoslavni, muslimanski Romi… Svjetski Dan Roma proslavlja se 8. aprila u čast Prvog svjetskog kongresa Roma koji je održan 1971. godine u Londonu gdje je predstavljena njihova zastava i himna, a već 1990. u Poljskoj je odlučeno da taj dan bude proglašen svjetski Dan Roma. Zasluženi pojedinci na taj dan, po mišljenju Roma, dobivaju njihove nagrade, oni koji pomažu u boljoj integraciji i poboljšanju životnih uslova Roma. Osim Balova Roma, veselja, pjesme, predstavljaju se i gluma i književnost, borba za obrazovanjem, borba protiv dječijih brakova, rješavanje pitanja posla, izložbe i projekcije filma.

Među romskim velikanima koji su zauzeli posebno mjesto su Esma Redžepova i Šaban Bajramović, Ljiljana Botler, Elvis Prisli, Wood Taxa, Čaplin, Jul Briner, a među tim poznatim imenima našao se i Sinan Sakić. Sve su to umjetnici koji su iza sebe ostavili trajna stvaralaštva. Upravo toga se sjetio, na Dan Roma, Adil Maksutović koji je čestitao praznik Romima širom svijeta i na srpskom a i na romskom jeziku. Pomenuo Esmu, Muharema, Šabana, Džeja, Vidu, Gipsy legend. To je učinio putem svoje društvene stranice na šta je Sinanova kćerka takođe čestitala svim Romima praznik dodavši da “Sinan nije Rom, da on potiče iz muslimanske porodice, starosjedilaca Loznice, da Sinan niti niko iz njegove porodice ne zna romski i dodatno kazala da voli romsku muziku i družila se s njima”.

Ostali u čudu

A onda su svi oni koji su pročitali Đulkicino samoreklamiranje ostali u čudu jer Sinan se za života nije bunio niti osporavao kojoj populaciji pripada. Istina, Sinan nije znao romski jezik, ali je isto tako istina da su njegov otac Rašid i majka Đulka bili romska porodica, prenosi “Expresstabloid“.

