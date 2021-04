PROMIJENILA LIČNI OPIS: Šta se, preko noći, dogodilo Milici Todorović?!

Izgled Milice Todorović komentariše se kao nikada pre. Popularna pevačica objavila je nove fotografije na kojima izgleda znatno drugačije nego ranije. Istog trentuka počelo je nagađanje šta je sve radila, a bilo je i onih koji su zaključili da je postala neprepoznatljiva.

https://www.instagram.com/p/CNNdpIXHWK-/?utm_source=ig_embed

Najglasniji su oni koji tvrde da je “radila” nos, ali to i nije neka novost. Milica je prošlog oktobra, dok je još bila u Turskoj, gde joj je ispravljena devijacija nosa, ispričala da je hirurgu rekla da, kad je već prvi put u životu ušla u operacionu salu, pobrine se i za esetetiku, ali bez preterivanja. Dakle, nos je “prošlogodišnji”, a za znatno drugačiji izgled lica zaslužan je dobar šminker.Nije malo ni onih koji se pitaju da li je Milica zaista toliko smršala ili je pribegla “fotošop dijeti”. Istina je da nije u pitanju “fotošop”, čak ni dijeta, već poseban režim ishrane koji je započela tokom najžešćeg karantina. U danima kad su kuvale i mesile i devojke koje to nikada ranije nisu činile, Milica je okrenula drugi list. Mada je te dane provela u Kruševcu, u roditeljskom domu, odolela je svim specijalitetima mame Jasmine.Odluka da se znatno udalji od 71 kilograma, koliko je imala u trenutku kad je bila najnezadovoljnija svojom figurom, nije se dovodila u pitanje. Da bi transformacija bila kompletna, nedavno je počela da vežba i – rezultati su tu. Za razliku od tela, narav nije nimalo promenila, pa kad su joj dosadili zlonamerni komentari, u mangupskom maniru, ne razmišljajući kako će njene reči zazvučati, poručila je hejterima da je se manu.

https://www.instagram.com/p/CNK5O1pHIkI/?utm_source=ig_embed

U šali je dodala da “obrni-okreni, ništa na valja”, misleći da će se uvek naći oni koji će, bez obzira na to kako izgledate, tvrditi da ste predebeli ili premršavi.Post koji je bio okidač svih polemika Milica je ovako prokomentarisala:

https://www.instagram.com/p/CMPvg1VHjxw/?utm_source=ig_embedhttps://www.instagram.com/p/CMhxU56n2i_/?utm_source=ig_embed

– Sad me zove majka i kaže: “Sine, šta je sa fotografijom koju si sad okačila na ’Instagramu’?” Ja joj na to kažem: “Pa, majka, to je jedna ’fashion’ slika.” Tako se valjda slikaš kad hoćeš da ispadneš “fashion”, moderan, mršav,piše Stil

Facebook komentari