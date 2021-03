Pobjednik ‘Zvezda Granda’ otkrio šokantne detalje o dešavanjima iza zatvorenih vrata!

Aleksa Perović proslavio se upravo kroz učešće u muzičkim takmičenjima – 2013. godine u “X Faktoru” i 2017. u “Zvezdama Granda”, gdje je i pobijedio, a sada je iznio svoj stav o odnosu takmičara i članova žirija.

– Takmičari koji se prijavljuju za ovo takmičenje moraju biti spremni na sve što ih tamo čeka. Jer to što se dešava na takmičenju, to je samo dio onoga što ih poslije čeka. Ja sam, na primjer, u “X Faktoru” dobio pecku kad sam rekao da doručkujem paštetu, jer su poslije pisali da takmičari nemaju šta da jedu. Smatram da je ovo moglo da se spriječi i da nije moralo do ovoga da dođe. Veliku odgovornost imaju svi ljudi koji su uticajni, da li generalno ili u tom trenutku, i takmičari i žiri, nas su uvijek učili kako da se ponašamo i šta da kažemo. Vanja je neko ko ima 18 godina i njenim godinama mogu da se pripišu neke greške, ali danas djeca imaju mnogo ranije Instagram i društvene mreže, i smatam da treba da budu mnogo ranije svijesni toga kako utiču na svijet oko sebe – rekao je Perović gostujući kod voditelja Marijane Tabaković i Filipa Čukanovića, piše “Alo!“.

