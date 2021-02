Ko traži 500.000 eura ‘odštete’ od Senidah: Zašto je pjevačica naprasno napustila Sarajevo?

Senida Hajdarpašić, u javnosti poznatija kao Senidah, i dalje ima problem sa bivšim saradnicima, takozvanom estradnom mafijom, piše Kurir.

Popularnu slovenačku zijvezdu ucenjuju opasni ljudi iz tog kruga i traže joj pola miliona eura kako bi je pustili na miru, saznaje Kurir.

Nakon što su nedavno objavili da je Senidah u junu prošle godine naprasno napustila Sarajevo, u kojem je bila zbog poslovnih obaveza i vratila se Ljubljanu zbog prijetnji bivših saradnika, počele su da se otkrivaju nove informacije. Iako je pomislila da je uspjela da se izvuče i da su je ostavili na miru, pojedinci iz te opasne organizacije su joj ponovo priprijetili. Kako kaže izvor blizak Senidi, prije nekoliko sedmica su joj stigle nove prijetnje i zahtjevi za “otkup slobode”.

Navodno, oni od pjevačice traže da im se oduži za to što su ulagali u nju, davali joj reklamu i stvorili brend od njenog imena, plaćali joj troškove za inostranu karijeru, kao i da nije u redu da “tek tako ode, a da se ne oduži”. Zbog toga od nje traže da im plati “odštetu”.

Ukoliko to ne uradi, i sama je svjesna da u Sarajevu i okolnim gradovima u regionu više neće moći mirno da boravi. Iako se i dalje nije izjasnila i odlučila šta će da uradi, sagovornik kaže da će, po svoj prilici, pristati na te uslove, pa će im reket isplaćivati u ratama. Ona želi da nastavi da gradi svoju karijeru na miru i da sama zakazuje nastupe, bira pjesme, a da joj se drugi u to ne miješaju. Navodno, bivši saradnici ponudili su joj da im vraća pare u naredne dvije godine. Razlog za to je što skoro godinu dana nema nastupe, kao ni ostali muzičari, zbog pandemije korone.

Podsjetimo, Senidah je prošle godine u junu boravila u Sarajevu zbog posla, kada je preko noći odlučila da se vrati u Ljubljanu, navodno jer je njena država poručila da zatvara granice. Ipak, kasnije se saznalo da je dobila prijetnje kada je odlučila da promijeni tim saradnika, među kojima su bili i Buba Corelli i Jala Brat, inače usko povezani sa ovom kriminalnom grupom. Plan je bio da najprije preplaše pjevačicu na neki od svojih prepoznatljivih načina – napadom na njeno vozilo ili mjesto gdje boravi u tom trenutku, na šta su je upozorili poznanici. Jedan njen prijatelj, čim je saznao šta se planira, kontaktirao je sa Senidom i rekao joj da je bolje da se skloni iz Sarajeva na neko vrijeme, što je ona i uradila i odmah krenula. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Senidom, ali se nije javljala na nama poznat broj.

Facebook komentari