Isak pokorio Zvezde Granda: Bosanac mu se poklonio, Marija mu obećala duet, a Mili će mu snimiti album!

U pitanju je Isak Šabanović (25) iz Crne Gore koji se predstavio prvo Tifinom pjesmom “Stivu Gatibo” nakon koje je dobio svih šet glasova žirija, svi do jednog su mu aplaudirali, dobacivali “Bravo”, “Majstore”… Kada je vidio reakcije, Iasak se od sreće rasplakao.

Zatim je otpjevao “Oprosti mi što te volim” numeru Željka Bebeka, a nakon nastupa ustali su članovi žirija i publika i nagradili ga gromoglasnim, a kako se čini, i nikad dužim aplauzom. Dragan Stojković Bosanac mu se poklonio, Jelena Karleuša se rasplakala i uputila mu najljepše komplimente, a Marija Šerifović ponudila mu je duetsku pjesmu.

– Sad moram ustati, ubi ovaj Crnogorac. Ja sam najosporovaniji član žirija, jer nisam gledao u ovaj natpis iza “Zvezde Granda”. Majstore, ti si sve ono što ja zagovaram, osam, devet godina kako sam ovdje, ti si to ovdje pokazao. Pokazao si da znaš da pjevaš, pokazao si šta je estrada i pokazao si što se voli muzika – rekao je Bosanac, dok je Isak plakao.

– Doći ću, ako mi Saša dozvoli.. Majstore, sve ono što sam ganjao u studiju u godinama, ti si to u tri minuta uradio. Bravo, momče! – dodao je Bosanac, prišao Isaku i poklonio mu se, prenosi “Telegraf“.

– To što imaš od Boga dato, moraš to da čuvaš i ne smiješ da dozvoliš da te životne provokacije dovedu da se tek sad pojaviš na velikoj sceni i pokažeš šta umiješ i znaš. Sine, mene si rasplakao, ovo je nenormalno dobra emocija… – rekao je Đorđe David.

– Šabanoviću, i mene si uspio da rasplačeš. Dirnula me je tvoja sreća, talenat, emocija i ja ti čestitam i ti si od večeras nova balkanska zvijezda – rekla je Jelena.

– Majko, ne treba da smršam. Majka me kritikovala i rekla mi da će Jelena da mi kaže da moram da smršam – rekao je Isak.

– Pored takvog pjevanja, nastupa i emocije, pomislila sam samo jednu stvar “Svaka bi ti dala”, da znaš – rekla je Karleuša.

– Nikada nismo imali ovakvog kandidata, od ovoga može da se rikne – dodao je Bosanac

– Put od Zvezda Granda ili bilo kog pojavljivanja je jako trnovit, jako dugačak, odvraatan i težak. Do sada nikada ovo nisam nikome izgovorila i sada izgovaram, ako ti budeš za to zaintresnovan, ja ću ti pomoći i ti ćeš sa mnom pjevati duet – rekla je Marija, dok je Mili rekao kako ima spremljen album koji je slušao i Brega, a koji je bio namijenjen Bijelom dugmetu. Prepoznao je da da bi to sada mogao iznijeti samo Isak.

“Iz emisije u emisiju svi ste čekali pobjednika i evo ga, Isak”, “Nije prošlo ni 24 sata, pogledao sam Isakov nastup već milion puta”, “Isak se ne može opisati riječima, raspametio momak”, “Isaka kao da je izbacila vremenska mašina iz onih lijepih vemena”, neki su od komentra na Jutjubu.

