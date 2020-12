Otac Darka Lazića je prije 3 godine radio DNK analizu za utvrđivanje očinstva: Htio da odbrani čast porodice, ovo ga je mučilo 23 godine

Milan Lazić, otac poznatog folk pjevača Darka Lazića, preminuo je 13. decembra u bolnici “Sveti Sava” u Beogradu, usljed komplikacija nakon operacije smanjenja želuca.

Prije tri godine, javnost je uzdrmala informacija, koja je preplavila portale, a to je da Darkov otac, Milan Lazić navodno ima vanbračnu kćerku, Gordanu Sever Dobriković koju, kako se spekulisalo, nije htio da prizna kao svoje dijete. To je javno potvrdila i njena majka, Jasmina Sever, dok je Milan Lazić ostao pri tome da to nije njegovo dijete, jer u to vrijeme nije bio sa Jasminom zbog odsluženja vojnog roka.

Emisija koja se bavi DNK analizama, a emituje se na Pink televiziji, otišla je u Brestač, rodno mjesto Lazića, gdje je prvi, koji se podvrgao DNK analizi bio Darkov mlađi brat, Dragan Lazić, kako bi se utvrdilo da li je on, kao i Darko Lazić uopšte u srodstvu sa Gordanom Sever Dobriković, kojoj je takođe uzet bris.

Jasmina Sever, kada su je kontaktirali sa televizije, kako bi tražili saglasnost za uzimanje DNK uzorka, nije htjela da pristane na analize, govoreći da joj nije dobro i da kada ona bude htjela da govori na tu temu sama će se oglasiti i raditi analize. Bilo je jako čudno što je javno u novinama tražila DNK analizu,a nije htjela da se javno to obavi.

Preliminarni rezultati su pokazali da je vjerovatnoća da su Dragan i Gordana u srodstvu, veoma mala, iako su porijeklom iz istog sela. Milan Lazić je odlučio da stavi tačku na ovu temu i da svoj bris.

– Bijesan sam zbog lažnih provociranja. Želio bih da se okonča ta priča oko tog djeteta. To traje već 23 godine. Ne želim da se više pljuje po ovoj kući. – rekao je Milan, pa odlučio da da bris.

Kada su stigli rezultati DNK analize, porodica Sever je bila nezainteresovana za ishod, te iako su ih kontaktirali da bi im saopštili koji su rezultati analiza, odgovor koji su dobili je da Gordana nije kod kuće.

Iz emisije su kontaktirali porodicu Lazić, a u razgovoru sa Milanom mu saopštili da on nije biološki otac Gordane Sever.

Nakon emisije se oglasio i Darko Lazić za domaće medije:

– Ne razumijem šta je Jasmina htjela da postigne, možda je imala za cilj da mojim roditeljima rasturi stabilan dugogodišnji brak, ne znam. Htio sam da se ta agonija završi, zato sam insistirao da se uradi analiza DNK. Tata se ljutio i nije želio jer je on bio siguran da djevojka nije njegova kćerka. Za njega je uvreda da se tako nešto emituje na televiziji. Poslije dužeg nagovaranja je pristao i dao je uzorak, kao i moj Dragan. Doktori su dva puta bili kod nas u kući u Brestaču i oba rezultata su negativna, tako da tu više nema šta da se priča. Molim vas, nemojte više nikad da mi spomenete tu ženu – rekao je Darko svojevremeno, prenosi “Srbija danas“.

