Zdravko Čolić odeslio iz elitnog naselja, evo gdje sad živi: Progovorile njegove komšije, otkrile pravu istinu – “Čola je…”

Naime, Čola se iz elitnog naselja Mačkov kamen na Dedinju, 2010. preselio u vilu na Košutnjaku gdje živi sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom.

Balkanska zvijezda je za svoj dom, kako su mediji tada pisali, platio 850.000 eura. Čola se za ovu kuću opredijelio zato što njemu, njegovoj supruzi Sandri i kćerkama Uni i Lari pruža potpuni mir i bijeg od gradske vreve, a i pjevaču omogućava da se rekreira u šumi u neposrednoj blizini doma.

Vila je opasana ogromnim zidinama i sagrađena je u modernom stilu. Obiluje bijela i bež boja na fasadi a ima i ogroman polukružni svetlarnik.

Čoline komišije su oduševljene pjevačem i o njemu imaju samo riječi hvale.

– Ma Čola je gospodin, svako će vam to reći. Srećemo se često u šetnji, a i u obližnjim restoranima. Uvijek se lijepo javi i veoma je ljubazan. On treba da bude primjer drugim poznatim ličnostima kako se zvijezda ponaša. Mislim da se takva pjevačka veličina više neće ponoviti na našim prostorima. Vježba često, vrlo je disciplinovan i u top formi uvijek – ispričao je komšija Bogdan.

– Moja kuća je blizu njegove, a sa istog smo podneblja došli. Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti što krije svoje najbliže, a tako treba i da ostane. Kako vidim, to poštuju i konobari i komšije i niko se do sada nije usudio da uslika na kvarno njega i porodicu. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zalužuje – kaže jedna komšinka, prenosi “Novi“.

