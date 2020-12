Evo kako su domaće pjevačice izgledale na svojim vjenčanjima: Ovo su Viki i Brena, ali čekajte dok vidite Karleušu – Kakva je ovo vjenčanica bila?

Javite nam koja vas je najviše dojmila:

1. VIKI I TAŠKE

Par se zakleo jedno drugom na vječnu ljubav i vijernost 31. maja 2007. godine u Crkvi Vasilija Ostroškog u Beogradu.

Pevačici i harmonikašu su kumovale koleginice Svetlana Ceca Ražnatović i Sanja Đorđević.



2. CECA I ARKAN

Ceca i Arkan, venčanje



3.BRENA I BOBA

Lepa Brena i Boba Živojinović vjenčali su se 7. decembra 1991. godine.



4. DRAGANA MIRKOVIĆ I TONI



– Vjenčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vrijeme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisam mogla da im nabavim vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla dok se ne udam i dok se to papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, nabavim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najljepše i najromantičnije vjenčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno voljela i jednostavno bila sretna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno – ispričala je popularna pjevačica,piše Novi.

I NA KRAJU JELENA I DUŠKO

