Sarajka Darija Kisić u salonu ljepote, ali gdje je maska!?

Članica Kriznog štaba Srbije često poziva građane da poštuju sve zaštitne mjere, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, ali među građanima na društvenim mrežama izazvala je veliki revolt budući da nije nosila masku.

“Gospodža ministarka”, “Je l ovo ministarka, ne vidim zamaglile mi naočare zbog maske”, “Zlatibor Lončar likes this”, “Đe je maska”, samo su neki od komentara građana na Twitteru.

Bilo je i onih koji su šaljivo prokomentarisali fotografiju na kojoj se vidi Darija Kisić.

“My halloween costume is better than yours”, stoji u opisu jednog tvita, prenosi “Slobodna-Bosna“.

Facebook komentari