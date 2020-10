Lidija Bačić: Moje tijelo je kao Porsche, glupo je da stoji u garaži

Lidija Bačić je hrvatska pjevačica koja često izaziva pažnju, također nosi epitet jedne od najseksepilnijih pjevačica na regionalnoj sceni.

Također, Lidija je jedna od onih svestranih umjetnika, koja je pored pjevačke karijere svoja interesovanja usmjerila ka glumi, te se okušala u nekoliko sporednih uloga. Na pitanje novinara da li bi se, ako uloga to od nje zahtijeva, skinule do kraja, Lidija je kazala kako to od nje neće biti viđeno,piše Avaz.

– Što se tiče skidanja do kraja, to nećete doživjeti čak ni u filmu. Moja pojavljivanja su i u muzici odmjerena i izazovna. Služe za promociju mene i moga glasa. Nikad nisam napravila ništa više ni manje od pokazivanja dobrog izgleda u dobroj mjeri. Ali pročitala sam nedavno jednu dobru konstataciju: moje tijelo je kao Porsche, glupo je da je samo u garaži. Znači, do kraja se ne bih skinula čak ni u filmu. Postoje granice i ja na njih pazim cijelu karijeru. Zanimljivo je to da kad se Hali Beri (Halle Berry) potpuno skine i ima hrpu eksplicitnih scena, za to dobije Oskara i to se zove umjetnost, a kad ja pored mora u ljetnoj pjesmi poziram u kupaćem kostimu, to je šokantno. Očito su glumice u boljem položaju od pjevačica – otkriva Lidija Bačić.

Facebook komentari