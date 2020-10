“NIŠTA JA NE MORAM!” Emina Jahović bez ustručavanja odgovorila na pitanje koje mjesecima kopka i turske i srpske medije

Pevačica je za turske medije odbila da priča o nekadašnjem suprugu, navodeći da je na taj period života stavila tačku.

– Taj deo mog života je završen, neću da pričam o tome, neću da pričam o Mustafi, to je gotovo. On je gotova priča u mom životu. On je samo otac moja dva sina. On ima svoj život, ja imam svoj i gotovo. Ništa ja ne moram, ne moram da pričam o njemu, to je gotovo, on je otac moje dece i to je sve što imam da kažem – izjavila je pevačica za tamošnje medije, a prenosi “Pink”.Podsetimo, Emina i Mustafa su bili u braku deset godina i imaju sinove Jamana i Javuza, a razveli su se 2018. godine,prenosi Glossy

