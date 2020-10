Danas je sahrana Bore Drljače, kupio je spomenik prije smrti: Sve je predosjetio, tražio da ga sahrane odmah pored nje

Bora je imao težak život, a pjevačica Nada Topčagić otkrila detalje koje niko nije znao.

– On je bio pravo ratno siroče, sjećam se kad je pričao kako ga je tetka kao bebu našla u snijegu i spasila ga da ne umre. Ma toliko tužan i težak život je imao, bez majke, sam, put bola. Ne mogu da prežalim što u ovim njegovim posljednjim danima života nisam bila pored njegove postelje. Duša me boli, sve me boli, neću prežaliti to nikad.

Nada je i otkrila da je odmah pozvala Eru Ojdanić čim je saznala tužne vijesti.

– Pričala sam sa Erom, mi nismo znali koliko mu je loše, ova korona nas je nekako sve otuđila. Kad je operisao bubrege sam se čula sa njim, bio je okej. Nadala sam se da će se izvući, toliko mi je teško. Pakujem se da krenem sa Tare da sutra odem na sahranu, njegov ispraćaj nema šanse da bih propustila.

Bora će biti sahranjem u danas, 14. oktobra, u 13:30 sati, na Novom bežanijskom groblju.

Kako je njegov sin ranije izjavio, Bora je preminuo u krugu porodice od malanoma koji se proširio na mozak. On je istakao da se Drljača borio do posljednjeg dana.

Samo prije nekoliko dana Bora je otkrio da je sebi kupio spomenik i da će biti sahranjen pored prve žene.

– Kakva budućnost?! Nemam ja budućnost. Bar da živim još godinu, dvije, tri dana i da umrem. Ako uspijem da proguram još koju više i to ti je. Slomila me bolest. Ne volim smrt, al’ šta ću. Kad dođe vrijeme. Ne znam kako ćete bez mene, kako će ovaj svijet bez Bore. Volim život i nauživao sam se, al’ još pet-šest da doživim i nek ide u božju mater. Operisao sam bubreg, debelo crijevo, melanom, četiri-pet puta sam išao pod nož. Znam samo da ću biti sahranjen pored moje prve žene. Napravio sam spomenik, nisam stavio sliku, ali sve je završeno. Takav je život, prenosi “Novi“.

