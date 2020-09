Severina objavila video sa sinom i bolnu poruku: “Danas je dan kad srce zastaje”

Uz snimku na kojoj se vidi kako je sin Aleksandar grli na brodu, dok svira muzička podloga My Heart Will Go On, objavila je emotivnu poruku u kojoj je navela da je prošlo već punih 10 mjeseci od sudske mjere kojom je zajednički sin dodijeljen Milanu Popoviću, a Severina ga viđa u kraćim intervalima.

– Ništa ne boli više od patnje za djetetom. Tako je priroda htjela. I dala nam je snagu. Da se borimo, izdržimo. I borit ću se. U toj agoniji ono što najžešće peče kao neprekidna žeravica u stomaku je nepravda, jer kao da ju nitko ne čuje i ne vidi. Vjerujte, ponekad i najjače srce teško izdrži nastaviti kucati. I svaki otkucaj ostavlja jedan ožiljak. I tako 10 mjeseci. Danas je dan kad srce zastaje. Punih je 10 mjeseci od ‘privremene mjere’ kojom mi je oduzeto dijete. Ta “privremena mjera” je odredila da dijete kod mene prespava dva puta mjesečno. Da ga vidim 10 sati pod radnim tjednom i svaki drugi vikend koji počinje subotom u 10h. I tako 10 mjeseci. “Privremeno”. Osjećaj kao kad vaš najglasniji vrisak kao da nitko ne čuje. Ili ne želi čuti. Ali sutra je novi dan… – napisala je Severina.

Njeni su joj pratitelji odmah ostavili brojne poruke podrške.

“Ne daj se srce”, “Drži se, sve će to doći na svoje”, “Mogu zamisliti kako ti je”, “Svaki drag trenutak ostaje zauvijek, ali ova nepravda neće ostati tako”, bili su neki od komentara., prenosi “Faktor“.

