Očekuje se slavlje – Lepa Brena urgentno održala porodični sastanak, kada će biti svadba decenije

Lepa Brena se konačno vratila u Beograd poslije dva mjeseca krstarenja Azurnom obalom i Jadranskim morem, pa je odmah održala sastanak sa sinom Viktorom. Nju je vijest o Viktorovovj vjeridbi zatekla na moru, kada joj je ostalo samo da mu čestita, prenosi “Alo!“.

Kada je otišla u Srbiju, svi zajedno su otišli na večeru da se lijepo ispričaju. Brena im je tom prilikom dala neke savjete za budućnost.

– Brena se do sada nije miješala u njihovu ljubav jer je mnogo zavoljela Sandru koja je iz dobre poštene kuće. Međutim, jedan njihov prijatelj dojavio je da Viktor planira da se oženi krajem godine, pa je Brena to htjela da čuje lično od njega. Međutim, njoj je jedan prijatelj dojavio da on želi da se oženi do kraja godine, pa je Brena htjela to da lično čuje od njega – kaže izvor blizak porodici, a pošto Viktor nije govorio o svojim planovima za svadbu, ona ga je pitala da li planira ove godine da se ženi, na šta je on odogovori da ne zna.

Brena ga je zatim posavjetovala da je najbolje da to ostave za sljedeću godinu.

Sandrina reakcija je oduševila Brenu. Rekla je da svakako ne žure sa svadbom jer sada ima dosta posla kao šminkerka, što je oduševilo Brenu, koja cijeni što je Sandra samostalna.

Viktor sada štedi za stan, koji će najvjerovatnije kupiti početkom sljedeće godine.

