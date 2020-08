Baš se namučio: Kad Trump pokušava uhvatiti Melaniju za ruku

Snimku je objavio The Hill, a na njoj se može vidjeti Trump kako uporno pokušava uhvatiti ženinu ruku, iako je ona uporno izvlači iz njegovog stiska.

Ipak, tokom prelaska iz aviona u helikopter, Melania je nakratko pokleknula i dopustila mužu da je primi za ruku.

Dok su se neki sa snimkom sprdali i otvoreno navijali za Melaniju, drugima i dalje nije nimalo draga.

Neki su uvjereni da se prva dama tako ponašala zato što je njena suknja imala prorez s prednje strane pa nije zapravo odbijala muža koliko se brinula da ne pokaže previše. Ipak, ovo nije prvi put da su kamere zabilježile njeno odbijanje držanja za ruke s mužem, prenosi “Index“.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

— The Hill (@thehill) August 16, 2020