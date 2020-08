Ovo je dvojnica Jelene Karleuše, sva se izoperisala

Brojni pjevači, na različite načine, pokušavaju pozornost javnosti usmjeriti na sebe i tako se domoći estradnog vrha u kojem caruju poznati i priznati umjetnici. Najsigurniji put za sticanje popularnosti jeste vlastita osobenost, kvalitet interpretacije i kvalitet pjesama koje snimaju, odnosno put koji ukazuje na nešto novo dopadljivo, nešto osobeno, nešto što iskače iz kolotečine prosječnosti. Istina, ima i drugh puteva, piše “Balaševizam“.

Oni su vezani za kopiranje onog šta rade druge, poznatije, kolege bilo da se radi o sličnosi u interpretaciji ili kopiranja u oblačenja i ponašanja na sceni. Jelena Karleuša, zasigurno, jeste jedna od estradnih zvijezda koja zna šta i kako treba raditi da bi opstala u samom vrhu. Svojim ponašanjem, oblačenjem pa i pjesmama, nerijetko, šokira javnost ali sebi priskrbljuje sve više onih koji je vole prate. Otuda nije nikakvo čudo što mnoge pjevačice, koje žele značajnije zakoračiti na estradnu scenu, kopiraju ono šta ona radi. Frizura, bujne grudi, zavodljiva guza, napučene usne pa i sam stil oblačenja i onog što nosi na sebi, nešto je što mnoge njene kolegice žele imati kako bi što više ličile na nju, a sve u namjeri da dio njene slave priskrbe za sebe. Čak su neke od njih, estetskom hirurgijom i silikonima dotjerivale svoje tijelo, zbacivale sa sebe krpice ili oblačile isto ono što i ona nosi.

Kontroverzna Jelena Stojković iz Beča jedan je od takvih primjera. Estetki zahvati su je bukvalno učinili dvojnicom Jelene Karleuše. Još kad obuče isti kostim kao i „mala od skandala“, teško je razlučiti ko je original, a ko kopija. Osim Jelene Stojković, još dvije pjevačice su se pojavile u sličnom kostimu. Radi se o atraktivnoj bosanskhercegovačkoj pjevačici Vesni Mrak i srbijanki Neveni Hot.

Da li se radi o slučajnosti ili stvarnoj namjeri teško je znati. Nije poznato da li su sve one bile u šopingu na istoj pijaci, pa „kibicovale“ šta koja od njih kupuje, niti to da li sve one imaju istu osobu koja misli o njihovoj promociji te im papreno „prodaje“ isti fol.

Atraktivna i dopadljiva ambalaža, zasigurno, pomaže u plasiranju nekog proizvoda. No, da li će ambalaža pomoći nekoj od njih da se, uistinu, domognu slave koju ima Jelena Karleuša, pokazat će vrijeme.

Facebook komentari