IAKO SU VRHUNSKI USPJEŠNI: Ko sve krije da je Rom?

Svojevremeno je romski čovjek važio za onog ko je samo zbog svog porijekla trpio uvrede. Bili su prisiljeni mijenjati imena jer je to važilo kao neka pogrda. Završila se priča o Romima koji govore „popravljamo kišobrane“, „gledamo u dlan“, prose… A sve se počelo mijenjati pjesmom. Ovaj specifičan, tamnoputi crnokosi, većinom niskog rasta narod čije porijeklo vuče iz sjeverozapadne Indije je uvjerljivo razbilo tu predrasudu. Neki su održali svoj jezik koji je i romski a u nekim djelovima i vlaški pa na tom jeziku su i pjevali,prenosi Avaz.

Vatra u pokretu

A pjevali su i pjevaju još uvijek o tugi, ogorčenju, koje prekriva njihova vatra u pokretu, strastvenost tog naroda, romantika sa prikrivenom egzotikom. Sada su njihovi konji, njihova snaga u automobilima velike konjske snage. Dosta njih ne prosi, ne krade, dosta njih je promijenilo način života. Tako recimo kraljica romske muzike čija je karijera ispunjena evergrinima Esma Redžepova je našla svoje mjesto pod suncem, ali sa jadom iz djetinjstva se potrudila da mnoga djeca to ne osjete pa ih je primila u svoje okrilje i podizala ih. Ona je bila izuzetno humana žena i romska ikona. Legendarna Vida Pavlović cijeli svoj život nosila je tugu sa sobom a ispjevala je pjesme upravo na takav način. Usnija Redžepova je taj južnjački ritam uz svoj sjajan izgled, ponašanje, temperament pokazala ne samo kroz pjesmu nego i u pozarišnom komadu Koštana.

Još jedan nosilac krune je i Šaban Šaulić, Sinan Sakić, Džej Ramadanovski, koji je napravio veliku karijeru kao i prethodna dva pomenuta pjevača, Toma Panters koji i dan danas kaže da živi dan za danom, opušteno. Sulejman Ramadan Ramče, Feat Sejdić, veliki talenat i kreativan svirač koji je bio i uz Tita, Orsona Velsa, u vremena kada je to bila velika stvar. Nedostižni i neprikosnoveni Šaban Bajramović, neuporedivi kreativac kažu „najveći ciganin sa ciganskim manirima ali i ciganskom dušom“. Adil Maksutović, vrhunski interpretator koji je svoju karijeru započeo na splavovima, mladi pjevač latino imidža je postigao mnogo.

Vatrene krvi je i popularna Jasmina Mina Kostić koja nije tipičan primjer, ima malo drugačiju priču ali svakako je rođena za igru i zabavu. Isto kao i Zorica Brunclik, koja je vrhunskog vokala i temperamenta. Potom Goca Božinovska, Slavica Ćukteraš, Rade Vučković, Zlata Petrović, Hasan Dudić, Vera Matović, Darko Lazić, Verica i Marija Šerifović. Kraljica romksog soula Ljiljana Petrović je takođe bila jedinstvena kao i Bora Spužić Kvaka, Nedžad Nećko Esadović, sjajni autor i pjevač.

Tu je kulturna garda pisac, pjesnik, pjevač, političar, čovjek koji je usmjerio mlade na obrazovanje „gospodin estrade“ Muharem Serbezovski koji se itekako potrudio na edukaciji Roma. Mladi Slobodan Batjarević Cobe, takođe, tu je i mladi Ivan Kurtić, Nikola Ajdinović, trenutno najaktuelnija Nadica Ademov, Đole Đogani i njegova bližnja i dalja porodica… I svi oni nisu jedini uspješni a romskog su podrijekla. Nisu jedini koji su precrtali te prepreke primitivnog balkanskog naroda o rasnim predrasudama, nisu jedini koji su pokazali darovitost, osobnost, marljivost pa su stoga i nagrađeni i ustupljena im je titula najboljih u branši jer dosta je glumaca, pjevača, autora, slikara koji sa svojim uspjehom uživaju u skupocjenom luksuzu na sebi i oko sebe.

Svjetske zvijezde

Podsjećanja radi, i neke svjetske ličnosti su u sličnom položaju kao i pomenute zvijezde. Tu su glumac Jul Briner, bokser Tajson Fjuri koji je ponosan na svoje romske korijene, kao i glumac Majkl Kejn, Elvis Prisli, se*s ikona 40-tih godina Rita Hejvort, prvi, sjajni i najveći Čarli Čaplin, neprikosnoveni slikar Pablo Pikaso, Ronnie Wood, član legendarnih Rolingstonsa, Ismail Lunanovski čovjek svjetske karijere, Aljoša Asanović, BB King, rođeni brat Šabana Bajramovića…

Većina njih sa ponosom ističe svoju lozu, narod kome pripadaju, više nemaju razloga sramežljivo kazati ko su nego sa posebnim isticanjem kažu „ja sam Rom“ ili ti ciganin kako vole neki od njih da podvuku. A i zašto ne!

Kada je jedna od voditeljica jedne prilike kazala Ljubi Aličiću da je pjesmom „Ciganin sam al’ najlepši“ obilježio sebe, on je tada osorno kazao kako on nije ciganin?“ Ako je suditi po ovoj rečenici, on je jedan od rijetkih uspješnih i vrhunskih interpretatora folk muzike koji radi najbolje ono što najbolje i zna, koji se stidi svog porijekla. Naravno, naišao je na oprečne komentare svojih kolega, naročito onih koji pripadaju romskoj nacionalnosti.

