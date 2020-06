Meghan Markle poslala video poruku o ubistvu Georgea Floyda

U videu koji je poslan učenicima njene srednje škole Immaculate Heart High School u Los Angelesu, razgovara o aktualnoj temi koja trese Ameriku i svijet, potaknuta brutalnim ubistvom Georgea Floyda, prenosi “Radio Sarajevo“.

“Nisam bila sigurna šta reći. Htjela sam poslati ispravnu poruku i razmisliti o svemu šta ću reći, a ne da se nešto krivo protumači. Imala sam veliku tremu, bila sam nervozna i bilo me je strah. No, onda sam shvatila da je jedino pogrešno zapravo ne reći ništa“, rekla je Markle, prenosi The Guardian.

Kazala je kako su životi ljudi bitni.

“Život Georgea Floyda je bio važan, život Breonne Taylor bio je važan kao i život Philanda Castile, Tamira Ricea… i toliko mnogo drugih ljudi čija imena znamo i čija imena ne znamo“, dodala je Meghan Markle.

