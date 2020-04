Kija iznijela sve što joj je na duši: “Anabela mi je radila gnusne stvari koje niko ne zna”

Kako Kija kaže, bivši suprug Sloba Radanović joj se ne javlja, a mučno joj je da gleda rijaliti.

– Ponašanje prema kćerki je užasno, da ona za nju govori da je ku*ka… Katastrofa mi je to. Gagi je nasilnik, Luna je katastrofa, svi ukupno su oštećeni u svakom smislu. Ovo im nije trebalo. Ne mogu da se dogovore ko je kriv i da li im je neko namjestio, postalo je sprdanje sa nacijom, ali na kraju – sami su to birali. Anabela se pravi da je svetica. Svoj otrov koji hoćeš da izbaciš, ne treba da radiš to drugim ljudima – rekla je Kija za “Telegraf“, pa dodala:

– Odvajaš kćerku od slobodnog muškarca, a podržavala si što ima intimne odnose sa oženjenim. On je mnogo bolji od ovog prethodnog. Činila je gnusne stvari meni, koje se nisu vidjele.

