Sinanova kćerka odbrusila Ljubi Aličiću: Moj otac nije bio pedofil

Naime, kako priča Đulkica Sakić Amzić, Ljuba se nekada družio sa njihovom porodicom, a iznijela je i teške optužbe.

“Moj otac je bio balkanska zvezda, mogao je svačiju pesmu da otpeva, ali njegovu niko nikad nije mogao, pogotovo ne Ljuba, koji je ceo život bio ljubomoran na rad mog oca! Punio je hale, stadione, kad god je to poželeo, a Ljuba je punio šabačku mahalu kod Lile i okolne komšijske kuće! Zvezda nikad nije bio! Sinan je institucija za njega, bio i biće u njegovih narednih milion života!”, kaže Đulkica.

“Moj otac sve što je radio, radio je javno, nikad ništa nije krio, ali se nikad nije zabavljao i spavao s maloletnicama! U prevodu, nije bio pedofil! Moj otac nikad nije morao da pljuje i gazi po mrtvima da bi dobio medijski prostor, ali miš je izašao iz rupe, dao izjavu i sad može da se vrati u mišju rupicu iz koje je izmilio”, u dahu je rekla.

“Ljuba je loš čovek, loš kolega i Sinanu nije i nikad neće biti ni do kolena! Jadno i bedno je to što je sebi dao za pravo da pljune na mog oca, koji mu ne može odgovoriti! Ja mogu i uvek ću se boriti protiv ološa kao što je on! Kebi on može pod prozor da pljune, a da ne pričam o ostatku ljudi koje je prozvao”, priča Sinanova kćerka.

“Ana Bekuta je dama i istinska zvezda, kao i Bosanac, izuzetno dobar čovek, gospodin za Aličića! Darko Lazić je pevačina za Ljubu, peva milion puta bolje od 70 odsto pevača. Sramota! Umesto da ih komentariše u pozitivnom smislu jer su svi bolji od njega, on ih pljuje! To samo govori koliko je to loš čovek. Ljuba je trećerazredni pevač koji je ceo život ljubomoran na Šabanov i Sinanov uspeh”, zaključila je Đulkica Sakić Amzić.

Na njene riječi Ljuba Aličić kaže da ništa loše nije rekao za Sinana i da to nisu bile njegove riječi.

“Molim? Ne razumem zašto je ona ljuta? Pa ja nikad ništa loše nisam rekao za Sinana, ne znam odakle to! Mi smo bili dobri, prijatelji, ja sam njega izuzetno poštovao. To je verovatno neko izmislio moje reče, ali ne treba Đulkica da veruje u to. Što me nije pozvala da pita jesam li to izjavio. To je bezobrazluk”, rekao je Ljuba Aličić za “Kurir“.

