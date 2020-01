Djevojka Ace Lukasa tvrdi da su se potukli

Naime, Aca i Nina se viđaju od januara prošle godine isključivo u Crnoj Gori jer je Lačevićevoj zabranjen ulazak u Srbiju. Ovaj incident se navodno dogodio posije njegovog nastupa. Dobili smo potvrdu iz hotela, a detalje te večeri ispričala je Nina lično.

“Nije mi prijatno da govorim o tome, ali pošto se Lukas poneo neljudski prema meni, objasniću o čemu se radi. On je doputovao kod mene početkom nedelje i zajedno smo bili na njegovom nastupu u Nikšiću. Dan posle smo otišli u Budvu, gde je takođe imao tezgu. Sve je bilo u najboljem redu do trenutka kada je trebalo da krene na nastup. Nije mu se radilo, pa sam mu poručila: ‘Ajde, bre, ne mogu ja umesto tebe da pevam’. Bio je nervozan jer ga je boleo želudac, a i ja sam bila malo nervozna pošto nisam htela da idem, ali, eto, krenuli smo i on je počeo da peva. U pauzama mi je prigovarao da sam previše ozbiljna i da ne gledam u njega dok nastupa”, priča Nina i dodaje kako je svađa među njima počela tek poslije Lukasovog nastupa.

“U bekstejdžu mi je rekao: ‘Ozbiljno si mi pokvarila nastup’. Na to sam mu uzvratila: ‘Šta si ti mislio, da ćeš ti okom, a ja skokom. Ako si navikao da sve cure jure za tobom, da ti padaju pod noge, mole, ja nisam takva’. Nisam želela da slušam njegovo prigovaranje, pa sam otišla u auto da ga sačekam. Kad smo stigli u hotel, rekao mi je da se zbog takvih stvari svađao sa ženom i da ne treba da se ponavlja istorija. Podsetila sam ga da je on zvao mene, a ne ja njega i da ne izigrava dripca i mangupa. Počeo je da se dere, a ja sam ga upozoravala da snizi ton. Tada me je odgurnuo i pala sam na ladicu pored kreveta. Nastavili smo da se svađamo, udaramo jedno drugo. Njemu je toliko pozlilo da mu je išla voda na usta, uplašila sam se da nije epi-napad, pa sam mu dala gazirani sok da popije. Ubrzo je došla policija, a ja sam u stanici rekla da smo imali verbalni okršaj jer mi ga je bilo žao, pošto me je do tamo preklinjao da ga ne optužim zbog toga što već ima problem sa nasiljem. Nisam htela da ostanem s njim, pa sam se vratila u Podgoricu. U putu sam povraćala, pa sam otišla direktno u bolnicu i uradila lekarske preglede”, kaže Nina, prenosi “Kurir”.

Međutim, atraktivna brineta se predomislila, pa je ipak odlučila da podnese prijavu protiv folkera.

“To je zaslužio jer je ispao đubre. Nije bilo potrebe da se tako ponaša. Sve smo mogli da rešimo. Nije bilo potrebe da se tako bacakamo po podu i da dolazi policija. Mi se svađamo, mirimo već godinu dana, ali ja neću da trpim njegove budalaštine”, poručila je Nina.

Aca Lukas nije želio da komentariše ove navode.

“Na ovo nemam komentar”, rekao je pjevač kratko na cijelu priču, piše “Kurir“.

