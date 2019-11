Pogledajte kako izgleda Marijin stan od 300.000 dolara: Ovdje Šerifovićeva provodi vrijeme kad je u Americi

Marija Šerifović posljednje tri godine živi na relaciji Beograd – Los Anđeles, gdje ima stan od sto kvadrata.

Ona se vodi na istoj adresi od septembra 2016. godine pa sve do danas. Nekretnina evrovizijske pobjednice smještena je u mirnom dijelu Los Anđelesa, na Barington aveniji. Ima veliku dnevnu sobu s kuhinjom, spavaću sobu, kupatilo i dvorište.

Prema riječima sagovornika “Kurira“, u pitanju je stan od oko 100 kvadrata, čija je vrijednost oko 300.000 dolara.

– Marija u Americi ima mnogo prijatelja. Jedan od bližih joj je i pomogao da se skući u Los Anđelesu. Pronašao joj je stan na lokaciji koju je ona željela. Nisam siguran da li je ta nekretnina u njenom vlasništvu ili je iznajmljuje. Znam da ju je renovirala i uredila po svojoj želji. Fotografije koje sam vam dao su nastale prije njenog useljenja. Ne znam kako izgleda sada, ali sigurno bolje i ekskluzivnije nego na ovim fotografijama – kaže naš izvor i dodaje da je Šerifovićka divna komšinica.

– Fina je i kulturna. Nikoga ne uznemirava, poštuje kućni red. Doduše, ovdje ljudi gledaju svoja posla i samo onaj ko je iz Srbije zna da je ona naša muzička zvjezda. Kad je neko prepozna, lijepo se ispriča i fotografiše. Ona je renovirala ovaj stan i prilagodila ga svojim potrebama – završava naš izvor.

Marija je više puta istakla da joj Amerika prija, a naročito mir koji ima tamo.

– Pronašla sam državu i grad u kojem ću i da osjedim. Razne stvari su pisane o tome zašto sam zapravo otišla u Ameriku, a pravi razlog je to što imam mogućnosti da uživam u Gradu anđela, u dobroj klimi, na okeanu, u svojoj novoj nekretnini i novom automobilu. Niti sam u Americi započinjala karijeru, niti sad planiram. Ja sam Gospodu zahvalna što mi je to omogućio. U Los Anđelesu živim da bih uživala. Skroz sam slobodna jer je tamo atmosfera drugačija. Kad god imam prilike da odem tamo, ja to i uradim. Makar na četiri dana, i to mi je dovoljno – rekla je Marija za medije.

