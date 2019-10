Brani Severinu iako nisu u dobrim odnosima: Jelen Karleuša ovim riječima podržala kolegicu

Uprkos brojnim nesuglasicama koje su Severina i Jelena imale, Karleuša je podržala koleginicu.

– Ja zaboravljam ružne stvari, pamtim samo lijepe – rekla je ona za IDJTV.

Jelena je nedavno čula za incident koji se dogodio Severini i njenom sinu i kao majka iskreno rekla šta misli o tome.

– To su pi*ke koje kada se to njima bude dešavalo, a jedva čekam da im se to desi, vidjeće kako je to na svojoj koži. Sa kojim pravom se mediji bave tuđim brakom, djetetom, sa kojim pravom su mediji sudija? Kakav sudija za bilo čije dijete? – izjavila je ona, piše “Express“.

