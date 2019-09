Pogledajte šta je Seka Aleksić priredila svom mužu za 10. godišnjicu ljubavi

View this post on Instagram

“Muž i žena treba da budu kao ruke i oči! Kada ruka boli – oči plaču.A kada oči plaču – ruke brišu suze! 🎈Sv. Jovan Zlatoust 🙏🏻 Danas nam je 9 godina braka a 10 godina ljubavi! ❤️ U životu je teško sresti srodnu dušu, ali kada je nadješ imaš je zauvek! Bogu hvala na svemu, na tome što te imam, na našim dečacima i na ljubavi koju mi pružas! 😇🤰🏽💙🙏🏻