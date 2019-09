Instruktor kajt-surfinga objasnio šta se dogodilo na dan kada je stradao Gru

Instruktor kajt-surfinga Bošković ovim sportom se bavi već 18 godina i on je za TV Prvu objasnio kakav je sport kajting, koliko je opasan i šta predstavlja potencijalne rizike.

– Košava koja je puhala tog dana je stala i to je zatišje pred buru. Svi kajtovi su pali i oni su počeli da pakuju tu opremu, to se zove self-rescue (samospašavanje), a dok se to događalo, u sekundi se okrenuo vjetar s jugoistoka na sjeverozapad, usljed te velike oblačnosti – rekao je Bošković.

On je dodao da je vjetar, najvjerovatnije, dostizao brzinu između 50 i 70 čvorova, odnosno 100-120 kilometara na sat.

– Košava je bila nestabilna, što je znak da to nije bio pogodan dan za kajt surfing. Ljudi koji se bave ovim sportom umiju da ocijene, ali desi se i greška. Ovakve stvari se dešavaju i ljudima koji su iskusni – kazao je Bošković.

Dodao je i da je Dunav zona visokog rizika zbog panjeva i nestabilnog vjetra.

– Drugačije je na moru, gdje je vjetar mnogo čistiji. Ovdje vjetar prelazi preko drveća i prati Dunav, a košava je nestabilna – objašnjava.

On je ponovio da iskusni kajt-surferi, u momentu u kome vide crne oblake, odmah obustavljaju aktivnost, jer “nevrijeme ne stigne za pola sata, već za 30 sekundi“.

