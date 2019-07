Sloba Radanović se ženi? Otkrio sve o novoj djevojci, a pomenuo i Kiju

Advertisements

Iako javnost još uvijek ne zna ko je u pitanju, a i nakon brojnih spekulacija da se zapravo pomirio sa bivšom ženom Kijom, srbijanski pjevač ističe koliko je sretan, te da ne isključuje brak kao opciju.

– Ona izvlači ono najbolje iz mene, čini me boljim i razumije me. Kad bude došlo vrijeme, svi ćete saznati ko je to. Svadba nije nešto što bih isključio trenutno – ispričao je Sloba, pa spomenuo i bivšu suprugu.

– Niti se čujemo, niti se vidimo. Čuo sam joj pesmu, zanimljiva je, refren je dobar – zaključio je Radanović, prenosi “Pink“.

