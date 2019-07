“Ljudi ova žena stvarno ima 50 godina”: Jennifer Lopez još jednom pokazala svoje ubojite trbušne mišiće

Advertisements

Pjevačica i glumica objavila je fotografiju na kojoj je odjevena u sportske tajice i pripadajući top, a savršeno isklesani trbuh nemoguće je ne primijetiti, piše Index.

“Ljudi, ova žena stvarno ima 50 godina i ovako izgleda?” napisao je jedan od pratitelja.

“Želim imati tijelo poput tebe kada budem u tvojim godinama”, poručila joj je obožavateljica.

“Tvoji su trbušni mišići jednostavno savršeni”, pljuštali su komplimenti sa svih strana.

Omiljena J.Lo trenutno je na svojoj četvrtoj turneji It's my party tour, u sklopu koje će obići četiri kontinenta – Sjevernu Ameriku, Europu, Aziju i Afriku, a održat će 36 koncerata. S obzirom na to da je u odličnoj formi, neće joj biti teško izdržati sve to.

