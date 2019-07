Neda Ukraden o Caci i Hanki: Bio je talentovan gitarista, zezator, mangup… Padale su granate i pozvala sam Hanku i ponudila joj svoju kuću

Advertisements

Za doček 1992. godine nastupao je zajedno s Nedom u jednom restoranu u Sarajevu, prenosi oslobođenje

Milomir Marić pokrenuo je ovu temu baš kada je gošća u jutarnjem programu njegove emisije bila Ukradenova.

“U ovoj emisiji govorimo o zločinima, užasima ratova, o sjećanjima… I mnogi pjevači koji su odrasli u Sarajevu govore da ih je pratio Mušan Topalović Caco, odnosno da je bio član njihovog orkestra.

Neda Ukraden je ispričala svoje sjećanje na Topalovića.

“Tragična sudbina jednog izuzetno talentovanog muzičara. On je mene pratio, nećete vjerovati, posljednji doček Nove godine, 1992. u robnoj kući ‘Bosna’ u Sarajevu, na vrhu je bio jedan divan restoran. Dakle, sa mnom je bio moj orkestar Olimpik, čije je član povremeno bio i Caco. On je zaista bio talentovan gitarista, zezator, mangup. Nikada, stvarno nikad ne bih pomislila da će on niti bilo koji muzičar završiti u nekoj političkoj ili nacionalnoj ostrašćenosti. To je za mene potpuno neočekivana stvar”, zaključila je pevačica.

Neda se u Marićevoj emisiji dotakla i svoje bivše prijateljice Hanke Paldum. Na opasku voditelja da su Hanku optuživali da je za vrijeme rata bacala srpsku djecu lavovima u zoološkom vrtu, ona je odgovorila:

“Ja sam je posljednja pozvala, negdje u maju i ponudila joj svoju kuću da spase djecu, pošto sam vidjela da granate padaju. Međutim, to se kasnije rodilo u profesionalnu mržnju. Ja ipak ne mogu i ne smijem da komentarišem sada šta je neko mislio tokom rata, da li se u međuvremenu pokajao, oprostio, zaboravio. Ali jedno je sigurno”, ja sam provela jedan divan dio života u Sarajevu.

