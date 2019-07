“Sin mi je završio na infuziji” – Darko Lazić uplašen za zdravlje nasljednika

Advertisements

Naime, babe je završila na infuziji i to je srbijanskog pjevača baš uznemirilo, a da sve bude gore, nije mogao ni da ga vidi uživo, već samo na slikama koje mu je vjerenica slala, piše “Skandal“.

– Nisam znao šta ću sa sobom! Dođem u porodilište, a ne daju mi da vidim sina, ludio sam od nervoze i od brige! I još mi kažu da je na infuziji, ma strašno! Baš sam se prepao! Ali nije bilo, Bogu hvala, ništa opasno. Marina je mnogo sitna i slaba, pa se beba izmučila dosta tokom porođaja. Zato su morali da ga prikače na infuziju i to me je baš uplašilo. Premro sam od straha. Aleksej je malo krupniji, 3700 je težak, povukao na taju, a ona malena, i zato se namučio, ali dobro, sve je to uobičajeno, nije ništa strašno. Plašio sam se da nema neku bakteriju, ali sve je u najboljem redu. – objasnio je folker, i dodao:

– U porodici smo svi presretni, baš nas je usrećio. I ja sam iz dana u dan sve bolje, oporavljam se. Jedino me kilaža muči, moram da povedem računa o tome. Ja nisam nikad bio nešto posebno šlank, ali sada se slabije krećem i to je vjerovatno uticalo na gojaznost, ali riješit ću i to polako – rekao je Lazić, a potom se ovsrnuo na saobraćajnu nesreći i otkrio šta mu je najteže palo od svega:

– Svi koji me poznaju, znaju da me mjesto nikad nije držalo. Ja volim da sam i tamo, i ovamo, svuda, pa mi je teško palo što sam bio vezan za krevet, to je me psihički ubijalo, ali Bože moj, morao sam da se naviknem i na to. Ostaje mi da nastavim sa rehabilitacijom i moram da idem na plivanje – završio je on.

