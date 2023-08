Car i Aleks lažirali raskid, u sve upleten tajkun iz Pariza

Aleksandra Nikolić i Filip Car lažirali su raskid veze kako bi ona mogla da “ulovi” starijeg biznismena kojeg su oboje tipovali zbog para. Pobjednica Zadruge i njen dojučerašnji vjerenik navodno su prekinuli vjeridbu i sve planove koje su imali, a razlog je bila nesnosna ljubomora s obje strane.

Čim su se vratili iz Pariza, počele su navodne svađe, a onda je uslijedio i raskid. Nije izostala drama, pljuvanje i ružne riječi. Izvor blizak starleti otkriva da je u pitanju dogovor između kontroverznog para.

Smiješni razlozi

– Aleksandra i Flip su sve smislili i samo budala bi mogla da im vjeruje da su raskinuli iz ovih smiješnih razloga koje navode. Njih dvoje su se našli i oboje su namazani, koristoljubivi i najviše na svijetu vole novac. Svjesni su da je popularnost prolazna, da nema prihoda ukoliko ne uđu u sedmu sezonu, odnosno Elitu, da će biti zaboravljeni i da će isplivati neki drugi likovi. Svjesni da kao par teško mogu da profitiraju. Njima je spontano iskrsla šansa koju nikako nisu željeli da propuste. Car je odmah u svemu vidio mogućnost da završi poslove koje je planirao – počinje priču osoba bliska bivšim zadrugarima.

Filip Car i Aleks Nikolić. Instagram

Njih dvoje su nedavno bili turistički u Parizu, kako bi se odmorili od svega. Tamo su upoznali jednog biznismena porijeklom iz Novog Sada, koji u Francuskom gradu posjeduje bogatstvo. On ih je oboje pratio u Zadruzi, i želio je da ih upozna i počasti ih.

Izveo ih je nekoliko puta na neke ručkove i večere i odlijepio je za Aleks. Car je to primijetio i odmah mu je sinula ideja kako da iskoriste gospodina koji se pokazao kao veoma galantan, a nije ni krio kakav biznis ima, i da je težak milione. On i Aleks su se dogovorili da ona krene da piše poruke tom bogatašu i da izvuče pare od njega. Kada je matori rekao da neće ništa s njom dok ima dečka i to su riješili – nastavlja izvor blizak rijaliti paru, a onda na kraju razgovora otkriva i kako su uspjeli da ga nasamare.

Trljaju ruke

-Svjesni da preko društvenih mreža sve brzo plane, i sve se sazna, počeli su da plasiraju priču kako je došli do svađe. U sve su upetaljili i Anđelu Đuričić, koja je baš tada došla u Crikvenicu da snimi emisuju sa Carem. Napravili su svađu i raskid da bi Aleks uspjela da “ulovi” matorog tajkuna iz Pariza i uzme mu pare. Biznismen je presretan i već je počeo da se otvara kada je novac u pitanju. Nije ni takao Aleks, a nema čak ni govora o tome kada bi njih dvoje mogli ponovo da se sretnu, ali on je toliko odlijepio za njom.

Njemu je čast što je ona ostavila Cara zbog njega, i što može da joj ostvari njene želje. On Aleks šalje novac, poklone i sve što mu ona zatraži. Filip i Aleksandra se čuju preko telefona i oboje trljaju ruke zbog zajedničke prevare koju su napravili – završava prijatelj Filipa koji je želio da ostane anoniman.

Facebook komentari