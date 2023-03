Sjećate se Genea Hackmana? Ovo je on danas, ima 93 godine

Glumac je snimljen u Santa Feu u Novom Meksiku gdje živi posljednjih godina. Snimljen je kako uživa u fast foodu, nakon čega se odvezao do benzinske, a zatim se posvetio poslovima u svom vrtu. Čini se da je Gene još uvijek u dobroj formi.



Njegova posljednja filmska uloga bila je u komediji Welcome To Mooseport iz 2004., uz Christine Baranski. 7. srpnja 2004. Hackman je dao intervju Larryju Kingu u kojem je rekao da nema u planu nove filmske projekte i da vjeruje da je njegova glumačka karijera gotova. Godinama kasnije potvrdio je svoje umirovljenje dok je 2008. promovirao svoj treći roman Escape From Andersonville.

Godine 2011. novinari GQ-ja su ga pitali bi li ikada snimio još jedan film na što je Hackman odgovorio: “Kad bih to mogao snimiti u vlastitoj kući, možda, bez da me itko ometa, eventualno da je oko mene osoba ili dvije.”

Hackman je započeo svoju glumačku karijeru prije gotovo 70 godina kada se pridružio Pasadena Playhouseu. 1971. godine osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu njujorškog detektiva Jimmyja Popeyea Doylea u Francuskoj vezi. 1978. glumio je Lexa Luthora u Supermanu.

Devedesete su mu donijele drugog Oscara, nagrađen je za najboljeg sporednog glumca za ulogu sadističkog šerifa Billa Daggetta u filmu Unforgiven iz 1992. godine.

Zaokružio je to desetljeće glumeći u Narrow Margin (1990), Geronimo: An American Legend (1993), The Firm (1993), The Chamber (1996), Wyatt Earp (1994), The Quick And The Dead (1995), Crimson Tide (1995), Get Shorty (1995,) Absolute Power (1997), The Birdcage (1996) i Enemy Of The State (1998).

Bio je aktivan i u ranim 2000-ima s ulogama u Behind Enemy Lines (2001), Heist (2001), Runaway Jury (2003) te je tad čak osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca.

Facebook komentari