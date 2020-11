Kakav preokret – Naučnici utvrdili koliko dugo traje imunitet na Covid-19 i ovo su najbolje vijesti od početka pandemije

Ovo je pitanje koje već mjesecima unazad intrigira naučnu zajednicu, a pretpostavke i stavovi se neprestano mijenjaju. Novo istraživanje tvrdi da je riječ o godinama, a možda čak i decenijama, kako piše “Njujor tajms”.

Osam mjeseci nakon infekcija većina ljudi koja se oporavila još ima dovoljno imunih ćelija koje mogu da se odbrane od virusa i spriječe bolest, pokazuju novi podaci. Spora stopa kratkoročnog opadanja ukazuje na to da odbrambene ćelije mogu da postoje u tijelu još veoma, veoma dugo.

Istraživanje je sprovedeno na kalifornijskom La Jolla institutu za imunologiju, a objavljeno je na Internetu, ali još uvijek nije urađena recenzija, niti je objavljeno u nekom naučnom časopisu. S druge strane, to je do sada najopsežnija i najdugotrajnija studija imuniteta na kovid-19.

“Ta količina memorije vjerovatno bi spriječila veliku većinu ljudi da dugi niz godina dobije težak oblik bolesti, onaj za hospitalizaciju”, kaže Šejn Kroti, virusolog i jedan od autora studije.

Ovakvi rezultati trebalo bi da donesu određenu dozu olakšanja stručnjacima koji su zabrinuti da bi imunitet mogao da bude kratkotrajan i da bi vakcina morala da se primi više puta kako bi se pandemija držala pod kontrolom, piše “Njujor tajms”.

Ovo istraživanje se poklapa s još jednim nedavnim istraživanjem – da oni koji su preležali SARS, izazvan drugim korona virusom, i dalje nose određene važne imune ćelije iako je prošlo 17 godina od oporavka.

Još jedna studija objavljena prošle sedmice otkrila je da ljudi koji su se oporavili od kovida-19 imaju moćne i zaštitne imunološke ćelije, čak i kada nisu otkrivena antitijela.

“Ove studije daju uglavnom istu sliku, a to je da, nakon što prođe nekoliko prvih kritičnih sedmica, ostatak odgovora našeg imuniteta izgleda prilično uobičajeno”, ističe Dipta Batičarija, imunolog sa Univerziteta u Arizoni.

Akiko Ivasaki, imunolog sa Univerziteta Jejl, rekla je da nije iznenađena što tijelo daje dugotrojni odgovor, jer “to je ono što bi trebalo da se dogodi”. S druge strane, ističe da je riječ o uzbudljivim i radosnim vijestima.

Mali broj zaraženih ljudi u ovoj studiji nije imao dugotrajni imunitet poslije oporavka, a vjerovatno je to zbog razlika u količini virusa kojoj su bili izloženi. Ipak, vakcine mogu da prevaziđu te individualne razlike, kaže imunolog sa Univerziteta u Torontu Dženifer Gomerman.

Posljednjih mjeseci izvještaji o smanjenju nivoa antitijela stvorili su zabrinutost da imunitet na korona virus može da nestane za nekoliko mjeseci, ali većina imunologa kaže da je prirodno da nivo antitela opada s vremenom. Ona su samo jedan dio imunog sistema.

Iako su antitijela u krvi potrebna za blokiranje virusa i spriječavanje druge infekcije – što je poznato kao sterilizacija imuniteta, imune ćelije koje se češće “sjećaju” virusa odgovorne su za spriječavanje ozbiljnih bolesti.

“Sterilizacija imuniteta ne dešava se često – to nije norma”, kaže Alesandro Sete sa La Jolla institutu za imunologiju i koautor studije.

Ono što je češće slučaj jeste da se ljudi drugi put zaraze određenim patogenom, a imuni sistem prepozna napadača i brzo ugasi infekciju. Korona virus posebno sporo nanosi štetu i tako daje imunom sistemu dovoljno vremena da se pokrene.

“Ne samo da se može desiti da se infekcija prekine tako da ne razvijete simptome, već da ne budete zarazni”, ističe dr Sete.

Istraživači su regrutovali 185 muškaraca i žena, od 19 do 81 godina, koji su se oporavili od Kovida-19. Većina je imala blage simptome koji nisu zahtjevali hospitalizaciju i dali su samo jedan uzorak krvi. Njih 38 dalo je više uzoraka tokom nekoliko mjeseci.

Tim je pratio četiri komponente imunog sistema: antitijela, B ćelije koje stvaraju više antitijela po potrebi, i dvije vrste T ćelija koje ubijaju druge zaražene ćelije. Ideja je bila da se stvori slika imunog odgovora tokom vremena posmatrajući sve njegove dijelove.

“Ako pogledate smao jednu komponentu, zaista nemate uvid u cijelu sliku”, rekao je dr Kroti.

On i njegove kolege otkrili su da su antitijela izdržljiva, sa umjerenim padom šest do osam mjeseci poslije infekcije, iako je među učesnicima bilo i do 200 puta razlike u nivoima antitijela. T ćelije su pokazale samo lagano, sporo propadanje u tijelu, dok su B ćelije rasle – neočekivano otkriće koje istraživači ne mogu sasvim da objasne, piše “Žena“.

