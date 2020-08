Američki naučnik kaže da jedan mineral smanjuje rizike od koronavirusa: Već se koristi u Vijetnamu, a u kojoj hrani se krije

Dr Geri Voren, glavni istraživač prestižne američke kompanije SAIC u svom radu ‘Unos joda za smanjenje prenosa Covida-19 i smrtnosti od Covida-19’ objavljenom u publikaciji “Research Gate”, ukazao je da dnevni unos maksimalno preporučenih količina joda dovodi do apoptoze- ćelijske smrti ćelija zaraženih virusom, spriječavajući njegovo dalje širenje, piše “Žena“.

Dnevnim unosom od 1,5 do 2,4 miligrama po osobi (u zavisnosti od tjelesne težine), kako je ustanovljeno, pojačava se spremnost organizma za borbu protiv Covida-19. Što više ljudi podigne unos joda na maksimalno preporučeni nivo, značajno se smanjuje mogućnost prenosa Covida-19, a samim tim i smrtnost.

Tajland, Filipini i Vijetnam su već počeli da koriste jod za specifičnu dodatnu zaštitu medicinskog osoblja pored neizbježnih maski, skafandera i rukavica.

KAKO UNIJETI JOD?

Nekada se jod koristio za liječenje i prevenciju mnogih bolesti. Pojavom raznih lijekova i njihovim reklamiranjem, jod je potisnut u drugi plan, a troškovi liječenja postaju sve veći. Jod se nalazi u svakom organu i odgovoran je za većinu procesa u našem tijelu. Opšte je poznata njegova uloga u radu štitaste žlijezde i da bez njega ona ne može da funkcioniše. Nepravilnim radom štitaste žlijezde dolazi do disfunkcije u cijelom organizmu. Da bi proizvodila hormone koji regulišu metabolizam i upravljaju rastom i razvojem, štitastoj žlijezdi je potreban jod i to u dovoljnoj količini.

Jod ne može da se skladišti u tijelu pa ga moramo svakodnevno unositi. Dnevne potrebe joda, prema SZO, iznose od 150 – 300 mikrograma u zavisnosti od uzrasta. Najpoznatiji izvor joda kod nas je jodirana so ali budući da so nije zdrava u većim količinama, treba se okrenuti drugim, zdravijim izvorima. To su morska riba i alge, bijeli luk, spanać, tikvice ali i mineralna voda bogata prirodno rastvorenim jodom. Ljeto je tu, hidrirajte se i obezbjedite sebi dovoljne količine joda!

Facebook komentari