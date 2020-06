WHO: Osobe koje su zaražene koronavirusom, a nemaju simptome rijetko šire zarazu

Informacija da asimptomatski pacijenti “ne siju” koronavirus oko sebe dolazi nakon što su neki istražitelji izrazili zabrinutost da je teško pratiti i spriječiti zarazu zbog onih koji možda ni ne znaju da su zaraženi.

Neki ljudi, pretežno oni mlađi kao i oni za jakim imunitetom kada se zaraze koronavirusom nikada ne osjete simptome. Osim njih, postoje i oni koji simptome ne razviju odmah nakon što se inficiraju – međutim nisu velika prijetnja kako se mislilo, piše CNBC.

WHO kaže da može doći do širenja koronavirusa i kod asimptomatskih pacijenata, ali da to nije glavni način prenošenja zaraze sa čovjeka na čovjeka. Također su rekli da je potrebno mnogo više istraživanja da bi mogli sa sigurnošću tvrditi da li ovakve osobe brzo šire virus.

“Iz onoga što smo do sada saznali čini se da su slučajevi u kojima zaraženi bez simptoma prošire virus poprilično rijetki”, rekla je Maria Van Kerkhove, šefica odjela za bolesti koje su u nastajanju.

Ona je objasnila da bi napor država trebao biti na pronalaženju i izoliranju inficiranih ljudi koji imaju simptome, kao i njihovih kontakata jer bi, ukoliko to radimo kako treba, mogli drastično oslabiti širenje zaraze.

Facebook komentari