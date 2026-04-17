Nikada ne punite telefon do 100%: Pravilo ’80-20′ koje će vam spasiti bateriju

Da li ste ikada osjetili onu blagu paniku kada vidite da je procenat na ekranu spao na crvenih 15%, a vi ste usred grada bez punjača?

Svi smo prošli kroz to. Grozničavo traženje utičnice u kafiću ili gašenje mobilnih podataka samo da bismo izdržali do kuće.

Vjerovatno ste, kao i većina nas, naučeni da telefon ostavite na punjaču cijele noći kako bi vas ujutru dočekalo onih „savršenih“ 100%.

Ipak, ta navika je zapravo najbrži način da polako „ubijete“ svoj uređaj i natjerate sebe na neplaniran trošak od nekoliko stotina eura za novi telefon.

Nauka iza modernih litijum-jonskih baterija kaže nešto sasvim drugo, a u svijetu tehnologije to je poznato kao pravilo 80-20.

Zašto 100% nije idealan broj

Zamislite bateriju kao ljudska pluća – najlakše dišemo kada smo opušteni, a ne kada smo napregnuti do samog kraja.

Kada forsirate telefon da uvijek bude „do vrha“ pun, stvarate ogroman hemijski pritisak unutar ćelija baterije.

To pregrijava uređaj i skraćuje mu radni vijek, što direktno vodi do toga da telefon počne da „koči“ i „baguje“ već poslije godinu dana.

Stručnjaci su dokazali da je idealna zona rada za vaš pametni uređaj zapravo između 20% i 80% kapaciteta.

Magija pravila 80-20 i kako sačuvati bateriju

Sistem je toliko jednostavan da ga svaka od nas može uvesti u rutinu već danas.

Skinite telefon sa kabla kada dostigne 80%, a uključite ga čim padne na 20%.

Na ovaj način, broj ciklusa punjenja se drastično štedi. To znači da će vaša baterija ostati zdrava duplo duže nego inače.

Ako ga stalno „mučite“ punjenjem od 0 do 100, baterija gubi svoj fabrički kapacitet mnogo brže nego što bi trebalo.

Ovo je najlakši i potpuno besplatan način kako sačuvati bateriju bez ikakvih komplikovanih podešavanja.

Noćno punjenje je tihi neprijatelj vašeg novčanika

Većina nas ima taj ritual da telefon stavi na noćni stočić prije spavanja i izvadi ga tek ujutru kada zazvoni alarm.

Iako moderni telefoni imaju pametne čipove, oni i dalje vrše takozvano „kapljično punjenje“ da bi održali onih prividno savršenih 100%.

To znači da se baterija konstantno dopunjava čim padne na 99%, što je drži u stanju stalnog stresa satima dok vi spavate.

Osim što štetite uređaju, nepotrebno ga grijete. Svi znamo da elektronika i toplota nikako ne idu ruku pod ruku.

Probajte da ga dopunite uveče dok odmarate uz omiljenu seriju ili ujutru dok pijete prvu kafu, tek toliko da uđete u sigurnu zonu.

Toplota je najveći neprijatelj elektronike

Ako pod prstima osjetite da vam je telefon vruć dok se puni, to je jasan znak da nešto nije u redu. Odmah ga skinite sa kabla.

Visoke temperature trajno oštećuju unutrašnju strukturu telefona i to je kvar koji nijedan softver ne može da „popravi“.

Ljeti budite posebno oprezni. Nikako ne ostavljajte telefon na direktnom suncu ili u vrelom automobilu, naročito ako je priključen na punjač.

Čuvanjem telefona od pregrijavanja direktno utičete na to kako sačuvati bateriju da vam služi godinama, baš kao onog dana kada ste ga izvadili iz kutije.

SAVJET:

Jednom mjesečno dozvolite telefonu da se potpuno isprazni do 0% i onda ga napunite do 100% bez prekidanja. Ovo se zove kalibracija baterije i pomaže vašem telefonu da ponovo „nauči“ gdje mu je prava granica, ali to radite isključivo jednom u 30 dana.

Brzi punjači: Spas u zadnji čas ili opasnost?

Svi volimo taj luksuz da se telefon napuni za 30 minuta, ali ta brzina skoro uvijek dolazi uz cijenu dodatnog zagrijavanja.

Ako nigdje ne žurite, koristite standardni, sporiji punjač, naročito tokom onih sati kada ste kod kuće i ne zavisite od telefona.

Sporije punjenje je uvijek „nježnije“ prema vašem uređaju i dugoročno čuva vaš kućni budžet od neplaniranih kvarova.

Ove male promjene u navikama donose vam veliku uštedu i mirnu glavu, jer vaš vjerni asistent neće „izdahnuti“ baš onda kada vam je najpotrebniji.

Da li smijem da koristim telefon dok se puni?

Naravno da smijete za osnovne stvari poput poruka, ali izbjegavajte igrice ili gledanje dugih videa, jer to dodatno podiže temperaturu uređaja.

Šta ako mi telefon ipak padne ispod 20%?

Bez panike, neće mu biti ništa ako se to desi ponekad. Trudite se da vam to ne postane svakodnevna navika kako biste sačuvali hemijsku stabilnost baterije.

Da li su jeftini punjači sa tezgi bezbjedni?

Budite oprezni. Uvijek birajte originalne ili sertifikovane punjače. Loši kablovi mogu trajno oštetiti port za punjenje ili čak dovesti do pregrijavanja instalacija.

