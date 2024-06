Ilon Mask prijeti: “Zabranit ću Apple uređaje”

Ilon Mask (Elon Musk) je dao svoje mišljenje o planovima kompanije Apple u vezi s vještačkom inteligencijom.

Mask, koji je osnovao svoj xAI, na platformi X objavio je da, ukoliko Apple integriše OpenAI na nivou operativnog sistema, Apple uređaji će biti zabranjeni u njegovoj kompaniji, piše B92.

On je ovu integraciju nazvao “neprihvatljivim kršenjem sigurnosti”.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024