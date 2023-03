Svečano otvaranje Hackathon-a 2023 u Mostaru

Takmičenje će trajati tri dana, od 17. do 19. marta u prostorijama Intera Technology Park u Mostaru.

Svečano otvaranje događaja je upriličeno 17. marta koje je započeto u 10h. Otvorenju je prisustvovalo preko 100 učesnika, a prisutnima su se obratili glavni organizator događaja Amila Alikadić, predsjednik BEST-a Mostar Esmin Sabljić, te partneri događaja: izvršni direktor Intera TP-a Vedran Šimunović i direktorica Telemach fondacije Maja Tursunović, uz moderiranje Koordinatorice za odnose s javnošću Šejle Grcić.

“Ovo je moje prvo iskustvo kao glavni organizator jednog ovako velikog i značajnog događaja za sve nas. Dužnost mi je naglasiti da iza organizacije cijelog događaja stoji 10 studenata prve i druge godine Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru te sam veoma ponosna na cijeli posao koji je odrađen. Ovo je prvi, ali nikako posljednji Hackathon i Jobfair koji se održava uživo, i da, bilo je izazova, ali na sve smo odgovorili spremno i nismo odustajali.” rekla je glavna organizatorica Amila Alikadić.

“Zanimljiva stvar vezana za naš tim je ta da se većina članova tima prvi put susreće sa organizovanjem bilo kakvog projekta. Upravo taj balans između iskusnijih i novih članova, novih razmišljanja, je bio odlična kombinacija!” istakao je predsjednik BEST-a Mostar Esmin Sabljić.

“Ovaj će događaj pomoći sudionicima da razviju važne vještine, kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje problema i timski rad, koje su vrlo tražene među poslodavcima u tehnološkoj industriji. Hackathon je također prilika za sudionike da steknu praktično iskustvo s najnovijim alatima i tehnologijama.” – Izjava Vedrana Šimunovića izvršnog direktora Intere TP”.

“Konstantne promjene na tržištu rada, izazvane ubrzanim razvojem tehnologije, ali i ekonomsko- društvenim promjenama, predstavljaju veliki izazov za mlade ljude koji se spremaju ući u poslovni svijet. Ovo takmičenje je još jedna prilika da im pokažemo da smo tu za njih, da im svoja znanja i iskustva stavimo na raspolaganje putem Job Lab radionica. Job Lab radionicama, koje već nekoliko godina zaredom organizuje Telemach fondacija, nastojimo promijeniti percepciju mladih i učiniti ih spremnijim i konkurentnijim za moderno tržište rada” kazala je Maja Tursunović, direktorica Telemach fondacije.

Nakon svečanog otvaranja događaja, zvanično je otvoren i Sajam zapošljavanja koji će trajati jedan dan i okuplja 13 kompanija. U toku sajma učesnici će imati mogućnost da razgovaraju sa poslodavcima koji će na svojim izloženim pultovima imati mogućnost da prezentuju svoju firmu ili organizaciju. Ovaj događaj nudi studentima priliku za rast i razvoj, te mnoge prilike za praksu i posao.

U sklopu Sajma zapošljavanja, organizovano je sedam radionica za hard i soft skillove, na kojima će učesnici imati priliku da razgovaraju sa stručnjacima iz oblasti. U periodu od 11h do 13h učesnici će moći da učestvujete na jednoj od tri radionice: “Trendovi na tržištu rada” koju će održati Selma Turulja-Borčak i Alma Hadžić u ime MojPosao.ba, zatim “Arduino radionica” gdje će učesnici imati priliku da se upoznaju sa Amerom Pašanbegović i Eminom Mešić iz BH Futures Foundation, treća planirana radionica je “Outside of the box thinking” koju će održati predstavnici Unicredit banke Draga Peko i Ivana Papac.

Nakon kratke pauze studenti će imati moći da prisustvuju narednim radionicama: “Pisanje CV-a” gdje će učesnike Adela Hadžić iz kompanije Mistral naučiti o pravilnom načinu pisanja Cv-a i predstavljanja sebe kompanijama; uz Gorana Dodiga CFO Intera TP imati će priliku da nauče “Kako pokrenuti svoj startup”, a sa bivšim predsjednikom BEST-a Mostar i osnivačem QAcademy, Enesom Alešević će naučiti malo više o QA uz radionicu “Automatizacija testova uz Cypress”.

Na kraju dana će se održati radionica “Job Lab – Vještine za budućnost” sa početkom u 16h, gdje će da slušaju direktoricu Telemach fondacije Maju Tursunović. Na radionicu će biti pozvani svi učesnici i posjetioci sajma, kako bi mogli naučiti više o tome koje su vještine potrebne za poslovni svijet.

Na svečanom otvaranju najavljen je i takmičarski dio događaja koji će se održati u periodu od 18. do 19. marta i okuplja 90 takmičara iz Bosne i Hercegovine raspoređenih u 22 ekipe.

Jedan od takmičara Hackathon-a, Izet Delibašić, student prve godine na Fakultetu Informacionih tehnologija u Mostaru nam je otkrio koja su to njegova očekivanja od događaja i zašto se odlučio prijaviti:

“Odlučili smo testirati svoje vještine i znanje na jednom malo višem nivou, a ovo je bila idealna prilika. Jobfair radionice će nam pružiti mogućnost edukacije u raznim oblastima i samim tim ćemo se upoznati s aktuelnim liderima u IT svijetu. A dio zbog kojeg smo svi tu, Hackaton, dobro će doći svima da testiraju svoje znanje. Neka najbolji pobijede!”.

Takmičari će imati priliku da osvoje vrijedne nagrade:

1. mjesto – 2000 KM

2. mjesto – 1000 KM

3. mjesto – 500 KM

Svim učesnicima želimo mnogo sreće na takmičenju.

Za sve dodatne informacije možete pratiti zvaničnu Instagram stranicu: best.mostar , Linkedin i Facebook stranicu: BEST Mostar, a za dodatna pitanja obratite se putem maila: mostar@best-eu.org .

Facebook komentari