Tajni kod: Znate li što znači ako na WhatsApp dobijete poruku – 14643?

Važno je naglasiti da se ne radi o ničemu lošem, naprotiv, ima vrlo pozitivnu poruku. Kao što je objašnjeno u brojnim videima na TikToku, iza toga stoji poruka ljubavi.

Naime, iza ovih brojeva krije se lijepa poruka: “Uvijek ću te voljeti”, ili:

1 = I

4 = will

6 = always

4 = love

3 = you

Pomoću različitih numeričkih kodova mladi u posljednje vrijeme pojednostavljuju komunikaciju na društvenim mrežama.

Korisnici često vole koristiti zagonetne kombinacije brojeva za slanje poruka. Kodovi se pojavljuju izravno u videozapisima ili kao komentar. To se također odnosi na niz brojeva 14643, prenosi Fenix magazin.

Ako dobijete poruku s nizom brojeva 14643, sada barem znate da vas netko voli. prneosi novi

