YouTube briše naloge od kojih nemaju zarade?

Novi uslovi korištenja (Terms of service) za Googleovu video platformu stupaju na snagu desetog decembra. YouTube je još prošle sedmice počeo sa slanjem sižea obavezujućeg dokumenta na email adrese autora.

Međutim, ta teza je potencijalno sporna stavka… U odjeljku “Account Suspension & Termination” pune verzije dokumenta stoji:

“YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable.”

Narodskim tumačenjem ovih namjerno uopštenih fraza, može se pretpostaviti – procjene li nadležni da od reklamiranja kod određenog autora nema naročite finansijske koristi, ode mu nalog.

Koje je opravdanje za ovaj potez, čuće se ako se kompanija oglasi po ovom pitanju. Vjerovatno se radi o još jednom prosijavanje kanala, gdje će oni manji ponovo nagrabusiti.

Podsjetimo, Youtube je početkom prošle godine zaoštrio kriterijume monetizacije, za čiju je kvalifikaciju nalog morao da ima hiljadu pretplatnika, četiri hiljade odgledanih sati tokom jedne godine da bi se uzeo koji dolar, prenosi “Fokus“.

