YouTube najavio poboljšanja za korisnike koji gledaju videa na TV-u

YouTube je najavio nove funkcije koje su prvenstveno usmjerene na poboljšanje iskustva gledanja videa na televizorima. Cilj ovih nadogradnji je dodatno “učvrstiti poziciju u dnevnoj sobi”, jer je, prema nedavnom izvještaju Nielsena, YouTube zauzimao 12,4 % ukupnog vremena koje publika provodi gledajući televiziju, nadmašivši popularne platforme poput Netflixa i Disneya.

Jedna od novih funkcija uključuje QR kodove koji omogućavaju prepoznavanje i kupovinu predmeta prikazanih u videozapisima. Kreatori sada mogu povezati određene proizvode sa svojim sadržajem tako da korisnici mogu skenirati kod na videu sa YouTubea na TV-u i biti preusmjereni direktno na stranicu proizvoda, gdje ga mogu kupiti.

Ova funkcija bi trebala povećati prihode kreatora, posebno kod sadržaja vezanog za šoping, koji bilježi značajnu gledanost. Dok je na mobitelima i računalima pristup proizvodima u videozapisima jednostavan preko poveznica u opisu ili komentarima, na televizorima je proces bio kompliciran jer je zahtijevao ručno upisivanje adresa ili pretraživanje proizvoda.

Uvođenjem QR kodova, proces kupovine postaje jednostavniji i brži – dovoljno je aktivirati kameru telefona i skenirati kod. Poveznica vodi direktno do proizvoda, omogućavajući gledateljima brzu kupovinu.

Pored QR kodova, YouTube uvodi i dvije dodatne novitete koji će posebno cijeniti korisnici koji gledaju platformu na TV-u. Prvi je AI upscaling, odnosno poboljšanje kvalitete slike korištenjem umjetne inteligencije, dok drugi omogućava poboljšano pretraživanje na velikim ekranima.

Također, kompanija je najavila promjene u vezi sa ograničenjima prikaza sadržaja. Ta ograničenja prvenstveno se odnose na grafičko nasilje u videoigrama, posebno kada se prikazuju realistični ljudski likovi podvrgnuti zlostavljanju. Takvi videozapisi bit će dostupni isključivo punoljetnim korisnicima.

